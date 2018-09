Fredag morgen amerikansk tid traff øyet av orkanen «Florence» fastlandet av USA.

Orkanens øye nådde land ved småbyen Wrightsville Beach i North Carolina, med en vindstyrke på 150 kilometer i timen.

TV 2s USA-korrespondent Fredrik Græsvik er i delstaten for å dekke det voldsomme uværet.

– Jeg var i ferd med å sette opp kameraet på utsiden av bilen, like ved sjøen. Jeg gjorde meg klar til å gå live, da jeg hørte at det pep på telefonen, forteller Græsvik.

– Ble svart

På mobilen hadde han fått et nødvarsel om at en tornado var i området, og beskjed om å søke tilflukt. En tornado er en raskt roterende virvelvind som dannes på land.

Men fra sekundene det tok før TV 2s reporter hørte det plinge i telefonen, til han så varselet, ble det plutselig svart rundt ham.

VARSEL: Dette varselet fikk TV 2s reporter. Like etterpå ble alt rundt ham svart. Foto: Skjermdump

– Det kom så plutselig og voldsomt med vann fra alle kanter, både ovenfra og nedenfra. Regnet pisket mot ansiktet mitt. Det blåste overende en rekke skilt og flere gjenstander fløy rundt i luften, sier Græsvik.

Han fikk dratt med seg kameraet og flyktet inn i bilen.

– Så måtte jeg bare kjøre avgårde, forteller han.

Etter at tornadoen hadde passert, kjørte Græsvik tilbake til stedet han var. Da lå flere gjenstander kastet rundt på plassen.

Trussel i flere dager

Amerikanske krisemyndigheter sier at orkanen Florence vil utgjøre en betydelig trussel i opptil 36 timer fremover.

– Dette er ikke slutten på det, sier Jeff Byard i den føderale krisemyndigheten FEMA om uværet.

Orkanen beveger seg også vært sakte, med en hastighet på kun 9 kilometer i timen, noe som kan bidra til at ødeleggelsene blir enda større.

Måtte reddes fra motell

Langs kysten truer nå stormflo og oversvømmelser menneskeliv. 60 mennesker måtte reddes ut fra et motell som var i ferd med å kollapse i byen Jacksonville.

I byen New Bern i North Carolina, som ligger nær kysten og ved to elveutløp, har flere hundre mennesker blitt reddet fra stigende flomvann. Neuse, som er den ene av de to elvene, har steget med over 3 meter.

Samtidig ligger deler av byen Emerald Isle, som ligger på øya Bogue Banks utenfor kysten av North Carolina, nå under nesten 2 meter med sjøvann.

I Morehead City er det målt bølger på over 3 meter.

​(TV 2/NTB)