Hendelsen fant sted midt på Grünerløkka om kvelden den 19. august i 2013.

To menn skal ha voldtatt en kvinne på brutalt vis. I 2015 ble den ene mannen, en 24-åring fra Romania, dømt til fem års fengsel. Den andre mannen har vært på rømmen fra politiet, men ble tidligere i år pågrepet i Ungarn og utlevert til Norge. På torsdag skal han stilles for retten.

24-åringen har bidratt til å identifisere den andre tiltalte mannen.

I dommen fra 2015 fant retten det bevist at begge de to rumenske mennene dro en kvinne inn i en bakgård og ned en trapp.

Der ble hun slått flere ganger i ansiktet med knyttet neve. Kvinnen skal også ha blitt holdt opp mot en vegg og kledd av på underkroppen. Deretter ble hun voldtatt av begge mennene. Ingen av de brukte kondom, noe retten finner straffeskjerpende fordi det gir risiko for smitte og graviditet.

Mens voldtekten pågikk skal offeret ha sagt «please», men hun skal deretter ha gitt etter fordi hun frykter for sitt eget liv.

– Hjelpesløs og ydmyket

24-åringen, som sitter i fengsel, nektet først at han hadde hatt sex med kvinnen, men endret forklaring da han ble oppmerksom på at hans DNA var funnet på offerets truse.

Undersøkelser fra overgrepsmottaket ved Oslo legevakt dokumenterer også at offeret ble utsatt for vold.

«Retten legger i skjerpende retning vekt på at voldtekten ble utført at to ukjente utenlandske menn som byttet på å holde og forgripe seg mot henne. Hun forsto ikke hva de sa og hun kunne ikke selv kommunisere med dem Retten legger til grunn at dette har forsterket følelsen av hjelpeløshet og ydmykelse ved overgrepet. Retten har også lagt vekt på at fornærmede ble utsatt for betydelig vold», heter det i dommen fra 2015.

Samlet flasker i Norge

Advokat Albulena Krasniqi forsvarer mannen som stilles for retten på onsdag. Han nekter straffskyld for det han er anklaget for.

– Han mener at Oslo tingrett kom til feil resultat i dommen fra 2015, sier hun til TV 2.

Kvinnen har forklart at mennene tilbød henne 500 kroner etter at de var ferdig med voldtekten. Hun forklarte at hun ikke er prostituert, og at hun ikke tok imot pengene.

Den domfelte 24-åringen forklarte i retten at han ikke tidligere har betalt for seksuelle tjenester fordi han ikke har råd til det. Mannen var i Norge for å tjene penger ved å samle flasker. Pengene skulle sendes til hans barn i Romania.

Mannen, som ble dømt til fem års fengsel, fikk noe strafferabatt fordi han pekte ut kameraten sin som nå stilles for retten.