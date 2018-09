Den tiende sesongen av suksess-serien «Modern family» begynner på amerikansk TV 26. september.

I den anledning har én av serieskaperne, Christopher Lloyd, varslet at den folkekjære familien for første gang må takle at en «viktig karakter» går bort.

Lloyd forteller til Entertainment Weekly at de denne gang skal innom noen av livets største utfordringer.

– Døden er noe alle familier må takle. Det å gjøre det på TV er ikke lett fordi det er et sårt tema. Men samtidig ville det virket unaturlig for en familie å ikke gå gjennom det, sier Lloyd.

Skjer tidlig i sesongen

Han vil naturligvis ikke avsløre hvilken karakter det er og heller ikke om det er en av familiemedlemmene blant hovedrollene.

Lloyd kan derimot love at det vil være en «viktig» karakter og døden vil være et løpende tema i flere episoder.

– Det skal skje i første halvdel av sesongen, forteller Lloyd til Entertainment Weekly.

Julia Bowen og Ariel Winter på settet til «Modern Family» i november, 2014. Foto: PLANET PHOTOS

Rekordmange Emmy-priser

«Modern family» går inn i kontraktens siste sesong, men det betyr ikke nødvendigvis at det blir den siste.

– Jeg håper vi får vite snart om det blir flere sesonger, men hvis det ikke blir det så vil det i ihvertfall bli en fantastisk sesongfinale, forteller Lloyd.

Komedien, som skildrer en moderne storfamilies liv i USA, har vunnet rekordmange Emmy-priser og har vært nominert hvert år den har gått på lufta, bortsett fra i år.

Christopher Lloyd sier det har vært spennende å skrive den siste sesongen.

– Jeg håper ikke den kjente og kleine stemningen til familien forsvinner helt når vi drar inn et så alvorlig tema som døden. Men den må nok forsvinne litt for å se hvordan karakterenes liv forandrer seg.

Han forteller at det selv etter ti sesonger er flere sider ved karakterene som ikke har blitt vist.

Kan kanskje forutses

Lloyd forteller også at det er det vil skje en spesiell endring i dynamikken blant karakterene som seerne kan ha forutsett at ville skje.

– Likevel tror jeg dette kommer til å skje tidligere enn de trodde, sier Lloyd.

Når Entertainment Weekly spør om det kan ha noe sammenheng med dødsfallet svarer han:

– Det kan dere glede dere til å finne ut når sesongen begynner på TV.