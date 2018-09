Rettsdokumenter som ble offentliggjort fredag 14. september viser at Manafort har inngått en avtale med påtalemyndighetene.



I dokumentet kommer det fram at han sier seg skyldig på to punkter, skriver Reuters.

CNNs kilder advarer imidlertid om at partene også tidligere har vært i ferd med å inngå en avtale uten at det har ført helt fram.

Krevd store ressurser

Fredag skulle Manafort etter planen møte i retten i Washington DC til en forberedende høring i en ny sak mot ham, og utvelgelsen av en jury skal begynne mandag, men høringen er nå utsatt.

En avtale med påtalemyndigheten fredag kan føre til punktum for en sak som har krevd store ressurser i det føderale rettsvesenet i den amerikanske hovedstaten.

Flere anklager

Tiltalepunktene omfatter konspirasjon mot USA, hvitvasking av penger, manglende registrering som lobbyist, falsk forklaring og forsøk på å påvirke vitner.

Han er så langt kjent skyldig i fem tilfeller av skattesvindel, to tilfeller av banksvindel og for å ha holdt en utenlandsk bankkonto skjult. En sak er også under oppseiling i delstaten Virginia.

Starter denne siste saken som planlagt, er det ventet rettsforhandlinger i tre uker eller mer.

Saken mot Manafort har sin bakgrunn i tiden han jobbet som lobbyist for Ukrainas tidligere russiskvennlige regjering. Han var anklaget for å ha tatt imot store pengebeløp som han skal ha skjult på hemmelige kontoer i utlandet og som han ikke betalte skatt for.

(©NTB)