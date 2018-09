Etter at Edvald Boasson Hagen takket nei til å sykle tempoen i VM, droppet Norges Cykleforbund å ta ut noen mannlige ryttere til mesterskapet i Østerrike, som starter neste søndag.

Men TV 2 kan nå fortelle at de har tatt en aldri så liten u-sving:

Den 25 år gamle Joker Icopal-rytteren Kristoffer Skjerping, som ble nummer tre på NM-tempoen i juni, har fått billett til Innsbruck.

Rekordforsøk ga resultater

I bakkant av VM-uttaket har nemlig Sotra-mannen satt norgesrekord på to distanser, både 10 km og 20 km.

-Vi har mast om at vi ønsker ryttere som vil satse på tempo. Dette er dermed en liten belønning til Kristoffer som nå har tatt to rekorder på temposykkelen, sier Hans Falk, sportssjef i Norges Cykleforbund.

I Re i Vestfold tilbakela Skjerping en distanse på 10 km på tiden 11.19.18, og knuste dermed rekorden til Reidar Borgersen fra 2010 med 40 sekunder. Dagen etter fortsatte rekordjakten. På ny lykkes han da han syklet 20 km på tiden 23.20.20.

Også Heine får tempo-billett

– Vi ønsker å gi et signal om at vi vil ha rytterne til å satse på tempo. Ingen andre har kjørt så fort før, da fortjener han også en plass i VM. Jeg er mer usikker på hva dette kan holde til i Innsbruck. De beste er på et helt annet nivå, men på sitt aller ypperste kan Kristoffer klare en topp 25-plassering, mener Falk.

Skjerping var for tre sesonger siden proff i det daværende Cannondale-laget, men har de to siste årene syklet for Joker Icopal. Fra nyttår er han en del av Uno-X Development Team. Tempoen i VM sendes på TV 2 Sport 2 onsdag 26. september.

Sykkelforbundet har også tatt ut Vita Heine til å representere Norge på kvinnetempoen. Også hun har benyttet høsten til å sette ny rekord. Team Hitec-rytteren syklet 30 km på 38.15.40.

– Vi mener at hun på sitt beste kan være kapabel til en topp 15-plassering, mener Falk.