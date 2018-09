Lillestrøms Thomas Lehne Olsen må stå over søndagens bunnoppgjør mot Start etter at NFF fredag opprettholdt straffen på én kamps karantene.

Det var under et pauseintervju på Eurosport en frustrert Lehne Olsen langet ut mot assistentdommeren - som forøvrig korrekt vinket for offside.

– Jeg er drittlei. Nå må han begynne å følge med. Jævla dommerfaen, raste LSK-spilleren.

Lillestrøm anket onsdag straffen etter det de mente var usaklig forskjellsbehandling. Sportsklubben viste til et annet intervju der daværende Kristiansund-spiller Daouda Bamba sa dette:

– Ja, men hver faens gang vi skal ha straffe, får vi det ikke. Mot Sandefjord skulle vi hatt straffe, men fikk det ikke. Og denne gangen også, før jeg traff ballen, tok han foten min. Og dommerne har ikke øyne. Hva faen? Det er for jævlig.

Bamba slapp med en irettesettelse. Det fremgår ikke i NFFs pressemelding hvorfor disiplinærutvalg har konkludert med at Lehne Olsens uttalelse er verre.