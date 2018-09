En helt spesiell metode har gitt nytt håp om å få livet tilbake

Det har snart gått seks år siden Eirik Bruem dro på drømmeturen til Thailand. Han hadde forelsket seg i landet og var der for tredje gang. Men denne gangen skulle turen ende tragisk.

Eirik og en kamerat var ute og kjørte bil da de fikk vannplaning på motorveien. Bilen ble totalvraket. Kameraten slapp unna med lettere skader, mens Eirik ble sendt på sykehus i Thailand alvorlig skadet.

– Vi fikk telefon klokka tre på natta om at det hadde skjedd en forferdelig ulykke i Thailand med Eirik involvert, sier Eiriks mor Hilde Jegersen til TV 2.

Eirik Bruem sitter i dag i rullestol og er pleietrengende. Foto: Thomas Evensen

Eirik lå i koma i en og en halv måned.

TV 2 har tidligere fortalt om utfordringene familien fikk da det viste seg at forsikringen Eirik hadde var utgått. De måtte betale 750.000 kroner av egen lomme for å få sønnen hjem.

Alvorlige hjerneskader

Eirik hadde fått alvorlige hjerneskader, var lenket til rullestolen og pleietrengende. Men han startet med intensiv fysioterapi og trening med et mål om å klare å gå igjen.

Eirik Bruen da han nettopp hadde våknet fra koma. Foto: PRivat

Kristin Sæther var en av fysioterapeutene som var involvert i opptreningen av Eirik. Men for et par år siden innså hun Eirik ikke kom noe videre med utviklingen sin:

Fakta: Nevrokiropraktor En kiropraktiker som er spesialisert i nevrologi vurderer både de muskulære og nevrologiske symptomer, redegjør for lokalisering av årsakene og konkluderer med en diagnose.

Den nevrologiske diagnoseringen er kompleks og sammensatt.

Diagnoseringen utføres ofte ved hjelp av ulike avanserte tester for eksempel øyets bevegelse og balansetester.

Basert på diagnosen vil behandlingen opprette balanse i klientens nevrologi ved bruk av ulike teknikker.

Disse spenner over vanlig kiropraktiske behandlinger til bruk av spesialisert utstyr og trening. Kilde: Oslo nevrokiropraktiske senter

– Han var på en måte gitt opp av hjelpesystemet. Det stod svart på hvitt at her var det ikke mer å gjøre, forteller hun.

Måtte tenke nytt

Men Kristin var overbevist om at det var mer man kunne gjøre for å hjelpe Eirik. Hun visste bare ikke hva. Men hun skjønte at hun måtte tenke annerledes.

– Jeg merket at det var noe der. Men jeg hadde ikke kunnskapen til å få det fram, forteller Kristin.

Eirik Bruen før ulykken i Thailand. Foto: Privat

Hun tok derfor kontakt med nevrokiropraktor Kim Lauvring i Oslo Lauvring jobber blant annet spesielt med å få aktivisert hjernen og øynene med helt spesielle øvelser og utstyr.

Trener hjernen og øynene

– Han trener hjernen og øynene ved hjelp av både spesielle maskiner og øvelser, sier mamma Hilde.

Lauvrings metode går for eksempel på å bruke strømføring for å aktivisere nervene, forskjellige bilder og mønstre i bevegelse for å vekke til live deler av hjernen som ikke er i bruk, samt rene fysiske øvelser for å få kroppen igang igjen. Forskjellen fra tradisjonell fysioterapi og kiropraktikk er at Lauvring også er spesialisert innenfor nevrologi og har en helt spesiell kompetanse på hvordan kropp og hode henger sammen.

– Når du i dag ser en ung mann som sitter ganske rolig, er i rullestolen sin med hendene fint foldet i fanget, som nå klarer å stå uten støtte, selv om det ikke er veldig lenge. Som nå klarer å spise selv, kle på seg seg selv. Så ser man bare en enorm framgang, forteller Kristin.