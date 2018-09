Denne høsten har Tone Damli vært å se i sin aller første programlederrolle, nemlig for Love Island på TV 3.

Hun har derfor tatt med seg datteren Billie (4) og flyttet til Gran Canaria i syv uker.

Allerede da det i sommer ble klart at Tone Damli skulle bli programleder, ble det heftig diskutert i den anonyme rykte-appen Jodel.

Men det tar ikke den ferske programlederen spesielt tungt.

– En plass der man kan ytre meninger om andre? Det er jo dømt til å bli masse negativt. Ja, da holder jeg meg unna det. Jeg trenger ikke oppsøke den driten. Jodel, fuck Jodel, sier jenta fra Sogndal.

Syv uker lang ferie

De negative meldingene har også tikket inn etter at TV 3-programmet begynte å gå på skjermen.

– Det tar lengre tid å style Tone enn å filme innslaget, skriver en person.

– Tone får en syv uker lang ferie – med lønn, skriver en annen.

Tone sier at hun er vant med at folk skriver stygge ting om henne. Selv om hun begynner å få tykk hud, syns hun fortsatt det er vanskelig å håndtere de verste kommentarene.

– Det er bare én kommentar som skal til for at det stikker litt, sier hun.

Først og fremst artist

Damli ser på programlederjobben som en spennende mulighet som har gjort henne en erfaring rikere.

Den nye arbeidshverdagen betyr imidlertid ikke at artistkarrieren er over, konstanterer den folkekjære sangfuglen.

– Rett før jeg reiste ned hit var jeg i studio og gjorde ferdig en låt, sier hun.

I sommer fortalte Damli til TV 2 at hun ikke var redd for at programmet skulle floppe.

– Alt kan floppe. Det tar jeg ikke så tungt – jeg er vant til det meste, sa hun dengang.