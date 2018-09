I dag var Ida Eides aller nærmeste, venner og kjente samlet for å ta et siste farvel med den tidligere langrennsløperen i Lidar kirke.

For drøyt to uker siden døde Eide på sykehus etter å ha fått hjertestans under et mosjonsløp på Jessheim. Hun ble 30 år gammel.

Eide var søster av landslagsløperen Mari Eide (28). Hun var kjæreste med komiker Nils-Ingar Aadne (35) og en nær venninne av Therese Johaug.

Bisettelsen i Lidar kirke startet klokken 14.00. Den ble holdt av prest Eli Vatn. Det var også musikalske innslag fra Gaute Lein Ausrød fra gruppen Staut.

Bjørn Eide, faren til Ida Eide, holdt minneord.

Langrennsløperen Ida Eide ble bare 30 år gammel. Foto: Ruud, Vidar

– Livets gang skulle vært slik at det var jeg som lå i kista og ikke du, Ida. Og så skulle du vært seksti år og stått her og takket far for god støtte og hjelp. Og så skulle hun si at hun ville tilgi meg for alle de gangene jeg smurte henne vekk på skirenn.

Søstrene Mari og Hilde holdt en svært emosjonell tale.

– Du var storesøster som vi elsket så høyt. Du tråkket opp sporene, vi fulgte deg og ville bli som deg, sa de.

Kjæresten Nils-Ingar Aadne holdt også minneord.

PÅ PLASS: Astrid Uhrenholdt Jacobsen og Ragnhild Haga på vei inn til kirken. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix Foto: Ruud, Vidar

– Alt er vanskelig nå. Jeg gikk fra den beste tiden i livet mitt til den verste, på ett døgn. Jeg forstår ikke at du er borte, sa han.

– Det er uunngåelig å tenke tanken om det hadde vært annerledes om du hadde valgt å være hjemme den lørdagen. Vi får aldri vite. Men det jeg vet er at du i påsken for to og et halvt år siden kunne valgt å ikke bli med på standup. Selvfølgelig ble du med når tilbudet kom. Jeg møtte deg den kvelden, snakket nesten ikke med deg, men likevel kriblet det i magen dagen etter, fortsatte han.

– Du sa «Tror du vi kommer til å gifte oss?». Jeg sa «Ja, men ikke enda». Jeg ville ikke avsløre planene mine. Vi skulle bare overta huset, flytte inn og få roen der, så skulle jeg spørre. Vi hadde planene klare. Fremtiden foran oss, livet vi skulle dele. Fremtiden er der fortsatt, men den er uten deg. Nå er det bare de fine minnene igjen. Alt er vanskelig nå, unntatt å fortsatt si: «Jeg elsker deg», sa Aadne.

En rekke personligheter fra Idretts-Norge var på plass i kirken, blant andre landslagstrener Ole Morten Iversen, skipresident Erik Røste, Therese Johaug, Astrid Uhrenholdt Jacobsen, Ragnhild Haga og Eirik Brandsdal.

Kirken hadde en kapasitet på 200. Rundt 100 personer, inkludert Marit Bjørgen, fulgte bisettelsen fra utsiden.

Familien har opprettet et minnefond for førstehjelp i idretten i Eides navn.

