Farmen-Andreas (34) gjør comeback: – Har ikke forandret meg

– Så det er utfordring nå å skulle drive gården sammen, når vi ikke har en felles plattform verdimessig. Helt konkret, så opplevde vi i går at vi var helt uenige om ansvarsoppgaver. Jeg ønsker at vi skal ha faste poster hvor vi gjør vår jobb og vet hva vi har å gå til. Men det var det ikke enighet om.

Vil sette Camilla til husarbeid

Ifølge Nørstrud er det Camilla som er vanskeligst å bli enig med.

– Jeg tror disse, spesielt Camilla, er redd for at jeg prøver å snikinnføre, nær sagt, en slags nedverdigende opplegg, hvor hun som kvinne skal settes på en måte til å gjøre kjedelige oppgaver.

– Hvilke oppgaver da?

– Jeg mener jo at kvinnen har en mer naturlig plass i huset, husarbeid og kjøkkenarbeid enn mannen. Det har jeg formidlet og sagt her også. Men det er ikke disse andre enige i og ikke komfortable med å høre. Så da må jeg akseptere det, fordi jeg ønsker jo ikke å tvinge det på noen, avslutter han.

TORPET-TRIO: Lasse, Camilla og Andreas er de første tre på torpet Brauter. Her kjemper de om en plass på Farmen. Foto: Alex Iversen / TV 2

Camilla har ny taktikk

Det er ikke lenge siden vi så rørleggeren Camilla Cox Barfot (34) fra Fredrikstad på TV-skjermen sist. 34-åringen tok fjerdeplassen i fjorårets sesong av Farmen, men var ikke vond å be da hun fikk spørsmål om å delta på Torpet.

– Jeg har et konkurranseinstinkt som er alt for høyt, egentlig, sier Barfot og humrer før hun fortsetter:

– Jeg hadde lyst til å være med en gang til, for å kanskje prøve å naile det denne gangen.

Siden det ikke har gått så lang tid siden hun var på Farmen, har hun taktikken fra forrige opphold friskt i minne. Denne gangen har hun tenkt å legge opp en litt annen strategi enn sist.

– Forrige gang drev jeg og sjauet veldig. Jeg var mye ute og bygget og snekret, så når det kom til finarbeidet, matlaging og sånt, det var jeg aldri med på. Om jeg skal komme meg til topps, så må jeg bare lære meg å strikke for eksempel. Jeg er nødt til å være innom alle poster, fordi det er jo kunnskap, du må lære deg det. Da stiller du sterkere, forklarer Barfot.

Når det kommer til entusiasmen for de to andre Torpet-deltakerne, er den svært ujevnt fordelt fra Camillas side.

– Lasse synes jeg er dritkul. Han visste jeg mer om på forhånd, fordi det er ikke så lenge siden han var med selv. Det er tak i ham, og han er morsom. Han flirer, har masse selvironi og er en veldig jovial type. Han andre typen er mye mer seriøs, stille, og det blir litt for kjedelig for meg, forteller Barfot.

Reagerer på Andreas

At Andreas Nørstrud er seriøs og stille er ikke det Camilla reagerer mest på ved Torpet-konkurrenten sin.

– Han har jo et kvinnesyn som ikke ligner fytti helvete, sier hun kontant.

Andreas har nemlig luftet at Camilla burde stå inne på kjøkkenet og lage mat mens gutta arbeider ute. Han kom også med en litt underlig forespørsel da Camilla entret Torpet.

– Da jeg kom hit, spurte han om jeg ville ta på meg klærne til kona hans, fordi han hadde dem med seg inn hit. Dem måtte jeg pent takke nei til. Men jeg tenkte jo at de der kan du stappe så jævlig langt oppe i ræva di som du makter. Det skjer ikke!

UENIGHETER: Allerede i løpet av de første dagene har det oppstått uenigheter mellom Camilla, Andreas og Lasse. Arbeidsfordelingen er én ting de har ulike meninger om. Foto: Alex Iversen / TV 2

Åpen for sabotasje

Da anleggsarbeideren Lasse Bergseter (51) fra Tønsberg deltok i Farmen 2016, la han ikke skjul på at han ønsket å spille et spill og sabotere for de andre deltakerne for egen vinning. Til slutt ble han så upopulær inne på gården, så han valgte å tape en tvekamp med vilje.

Nå, to år etter, er han ikke fremmed for å videreføre den taktikken om han kommer seg inn på Farmen-gården igjen.

– Jeg skal lage liv og sirkus, det er derfor jeg er her. Jeg er ikke her for at folk skal sitte og gjespe og se på TV. Jeg skal lage TV fordi folk skal ha noe å se på, konstaterer han.

På grunn av hans framtredende rolle på TV-skjermen, fikk 51-åringen mye netthets fra illsinte Farmen-seere.

– Hva tenker du om det å potensielt utsette deg for det samme på nytt?

– Jeg vet at det kommer uansett. Bare de ser at Lasse Bergseter skal være med på Farmen igjen, så begynner de. Da renner det inn mailer og meldinger. Det nytter ikke å prøve å endre inntrykket deres en gang, sier han.

«Pastoren»

Når det kommer til de to andre Farmen-kjenningene inne på Torpet, er det ingen hemmelighet at han har liker den ene bedre enn den andre.

– Camilla, hun er kjempegrei. Vi har noen ulve-diskusjoner og om jakt og sånt, men det er ikke noen store greier det, altså. Det er verre med han andre. Pastoren, som jeg kaller han. Det kvinnesynet hans er jo ikke bra, sier 51-åringen betenkt.

Etter noen få dager med Andreas inne på Torpet har det dukket opp en del ting med konkurrenten som Lasse reagerer på.

– Det har jo vært spesielt. Det er jo ikke så veldig godt når vi sitter og spiser eller gjør noe sammen, uten å komme inn på Gud. Det kjenner jeg, det er vel ikke noe god greie. Skal jeg gå her og tråkke i flere uker og høre hva han i toppetasjen har å si hver gang vi skal gjøre noe, da tror jeg vi må ta et lite møte.

– Er du lei av han allerede?

– Jeg begynner jo å kjenne det. At hver gang vi snakker om noe, så er det Gud og frelser og han ber jo for fløten for at vi skal få smør. Det er jo litt spesielt det, synes jeg, avslutter Lasse.

Se Torpet mandag, torsdag, fredag og søndag på TV 2 Sumo.

​Se Farmen tirsdag, onsdag og søndag på TV 2 og TV 2 Sumo.