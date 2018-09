Skoledirektør Astrid Søgnen er bedt om å gå av når hun i november når pensjonsalder, skriver Aftenposten.

Søgnen har vært utdanningsdirektør i Oslo i 18 år.

Ifølge avisens kilder i byrådet i Oslo, har det vært en prosess over lengre tid for å avklare Søgnens fremtid, på grunn av bekymring over samarbeidsforholdene med Utdanningsetaten.

Onsdag sa Søgnen til avisen at hun ikke kjenner til dette, og kaller det et rykte.

Kartlegger arbeidsmiljø

Fredag ble det også kjent at Utdanningsetatens arbeidsmiljø kartlegges, i kjølvannet av samarbeidsproblemene mellom skolebyråden Inga Marte Thorkildsen (SV) og Søgnen.

Bakgrunnen for kartleggingen er at påstander fra 2014 vedrørende kritikkverdige forhold i Utdanningsetaten fremdeles skal være gjeldende, ifølge VG.

Etter påstander fra flere anonyme personer om at forholdene fremdeles er like uholdbare, iverksetter nå Oslos byråd for oppvekst og kunnskap en kartlegging av det psykososiale arbeidsmiljøet i etaten.

Kjenner ikke til innhold

Søgnen sier hun ikke kjenner til innholdet i arbeidsmiljøkartleggingen og peker på at den iverksettes samtidig med en annen kommunal medarbeiderundersøkelse.

– Dette er en stor forskningsbasert undersøkelse. Vi har gode erfaringer med den, blant annet fordi vi får vite om medarbeiderne erfarer en tillitsbasert kultur og mestring i arbeidet. Resultatene skal ses i sammenheng, sier Søgnen til VG.

Tidligere denne uken meldte Dagsavisen at Søgnen er på vei ut av stillingen som direktør i Utdanningsetaten som følger av det anstrengte forholdet med byrådsledelsen.

Thorkildsen har nylig selv blitt møtt med kritikk og påstander om oppførsel overfor ansatte som «krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende og ydmykende».

(TV 2/NTB)