Denne tv-serien fikk flere barn til å varsle om seksuelle overgrep

I fjor høst hadde NRK Super en temauke hvor de tok for seg seksuelle overgrep mot barn.

Serien «Kroppen min eier jeg» viser barn hva seksuelle overgrep er, og hva man skal gjøre dersom du blir utsatt for det.

Nå viser det seg at flere barn har turt å varsle om overgrep, etter å ha sett serien.

Det var Adresseavisen som omtalte saken først.

Tør ikke varsle

Programredaktør i NRK Super, Hildri Gulliksen, sier til TV 2 at kanalen er opptatt av å hjelpe barn med å mestre livene deres.

Under research til programmet, lærte de at det i gjennomsnitt tar 17 år fra et barn blir utsatt for et overgrep til man varsler om det.

BERØRT: Hildri Gulliksen i NRK Super sier at de blir veldig berørte når de hører at serien har fått barntil å varle om seksuelle overgrep. Foto: Privat

– Hvis vi kan bidra i å korte ned dette tidsrommet, så vil vi gjøre både barna godt samt gjøre en bra ting for samfunnet, sier Gulliksen.

Ett år etter at programmet ble vist, har både politi, lærere og andre institusjoner tatt kontakt med NRK Super for å varsle om at flere barn har meldt fra om seksuelle overgrep etter å ha sett serien.

– Sitter langt inne

Hildri Gulliksen i NRK Super sier at formålet med programmet har vært at barn skal kunne kjenne igjen situasjoner som man selv har opplevd.

– På denne måten kan barna oppdage at det ikke er greit, og at det er viktig å si fra, sier hun.

Leder for seksjon for seksuallovbrudd i Kripos, Laila Søndrol, sier til TV 2 at de tror økt åpenhet om seksuelle overgrep fører til at flere barn tør å fortelle om det dersom de selv utsettes for det.

– Barn må settes i stand til å forstå hva et seksuelt overgrep er, og de må vite at de skal ta kontakt med politiet eller fortelle det til en voksen de stoler på. Serier som «Kroppen min eier jeg», kan bidra til økt kunnskap og åpenhet, sier Søndrol.

POSITIV: Laila Søndrol i Kripos er positiv til serier som "Kroppen min eier jeg", og sier det kan føre til økt forståelse hos barn. Foto: Pedersen, Terje / NTB Scanpix

Psykologspesialist Willy-Tore Mørch, sier til TV 2 at det er mange årsaker til at slike serier kan være til hjelp for barn som har blitt utsatt for seksuelle overgrep.

– Et barn kan være klar over at man har blitt utsatt for seksuelle overgrep, men ofte sitter det langt inne å si noe. Når man ser en slik serie, skjønner man at det er riktig å si fra, og at det er viktig at gjerningspersonen blir tatt, sier Mørch.

Stor skam

En annen faktor er at mange barn føler en skamfølelse over det å bli utsatt for seksuelle overgrep. Psykologspesialist Mørch tror serier som «Kroppen min eier jeg» kan være med å fjerne noe av denne skammen.

– Slike serier sier gjerne noe om at det er flere som opplever det samme, og på den måten kan barn forstå at det ikke er deres ansvar, sier Mørch.