Mourinho til angrep på eksperter i fire minutter lang Rashford-tirade

Ingen kan beskylde José Mourinho for ikke å være godt forberedt. I hvert fall ikke når han vet at han vil få kritiske spørsmål.

På dagens pressekonferanse ble Mourinho spurt om hvorfor Marcus Rashford har fått så lite spilletid denne sesongen.

Rashford imponerte stort for England i landskamppausen, men i Premier League har han kun startet èn kamp denne sesongen. Han er attpåtil suspendert i helgens kamp mot Watford, men Mourinho lot ikke anledningen gå fra seg da han fikk mulighet til å slå tilbake.

– Når det gjelder Marcus tenker jeg at jeg kan forvente at jeg vil få mye kritikk på søndag for ikke å spille med ham i morgen. For noen folk er helt besatt av meg, og enkelte har et problem med det jeg kaller lystløgnere. Så jeg kan forvente at noen av disse våkner på søndag og at det første de tenker på er José Mourinho, og at jeg på søndag vil få kritikk for ikke å bruke Marcus. Men det er ikke min feil, han er suspendert, så sannsynligvis bør dere minne dem på at han derfor ikke kan spille.

– Så derfor skal jeg gjøre noe. Ikke for dere, men for United-fansen. Og jeg tenker at jeg forholder meg til United-fansen, så for dem skal jeg nå bruke to minutter med dere. I 2016/17 spilte Marcus Rashford 32 Premier League-kamper, elleve Europaliga-kamper inkludert finalen, tre FA-cupkamper, seks ligacupkamper inkludert finalen og Community Shield. Han spilte 53 kamper, men hvis dere i stedet vil se på minutter spilt, så spilte han 3068 minutter. Hvis dere vil dele det inn i 90-minuttere så spilte han 34,2 90-minutterskamper i 2016/17.

– I 2017/18 spilte han 35 Premier League-kamper, åtte i Champions League, fem i FA-cupen, tre ligacupkamper og den europeiske supercupfinalen. Han spilte totalt 52 kamper, 2676 minutter, og hvis dere deler det på 90, så gir det dere 29,7 kamper. Så under meg, på to sesonger, så har han spilt 105 kamper, 5774 minutter, 63.7 90-minutterskamper, inkludert fem finaler, så jeg mener at folk som snakker om disse minuttene er litt forvirret.

– Han er ikke Dominic Solanke eller Ruben Loftus-Cheek

​Sky Sports-ekspert Jamie Carragher tilhører dem som mener Rashford bør forlate Manchester United og gå til en klubb hvor han får fast spilletid. Mourinho fnyser av dette.

– Marcus er ikke Dominic Solanke, ikke Ruben Loftus-Cheek, ikke Dominic Calvert-Lewin. Han er Marcus Rashford. En Manchester United-spiller, med et utrolig antall kamper og et utrolig antall minutter spilt på det høyeste nivået i de største turneringene. Så, Manchester United-supportere. Til dere, og bare for dere, vit at dette er det vi gjør med Marcus, Luke Shaw, Jesse Lingard, Scott McTominay. Dette er tingene vi gjør her.