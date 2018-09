Full forvirring i retten: Katalog-topp trakk tilståelse i siste sekund

Sa de ringte fra «Telenor Opplysningen»

I retten ble Mian spurt i detalj om selskapet han startet sammen med Myrvold i starten av februar. Han forteller at intensjonen var å etablere et velfungerende selskap som skulle tilby oppføring i en opplysningstjeneste, 1801.no, til bedriftskunder. Etter hvert tok det av, forteller den tidligere daglige lederen.

Aktor nedla påstand om at Mian dømmes til to år og to måneders fengsel, hvorav ett år og en måned gjøres betinget. Påtalemyndigheten mente at prøvetiden burde settes til fire år. I tillegg mente påtalemyndigheten at 470 000 kroner burde inndras.

Hans forsvarer viste blant annet til at Mian erkjente deler av forholdene allerede i første avhør, og dette bidro positivt til etterforskningen. Hun ba om at Mian anses på mildest mulig måte.

– Vi begynte å si ting som at vi ringte fra Telenor Opplysningen, Hovedopplysninga, Folkeopplysninga. Dette gjorde vi for at bedrifter skulle føle seg tryggere på tjenesten vi hadde, sa Mian.

De nå nedlagte lokalene til 1801 Nummeropplysninga i Fjordgata i Trondheim. Foto: TV 2

I oktober 2016 fortalte TV 2 om metodene, som blant annet gikk ut på at kunden i noen tilfeller blir villedet til å aksepterte tilbudet på e-post.

Politiet mottok over 100 anmeldelser mot selskapet i kjølvannet av TV 2s reportasjer.

– Personlig sa jeg aldri at dette var gratis, men utelot noen ganger å fortelle at dette kostet noe. Når e-posten ble sendt ut ble det noen ganger slik at vi prøvde å overbevise kunden om å akseptere tilbudet via e-posten, mens vi hadde dem på tråden, fortalte han.

Kommuner var attraktive mål

Selskapet henvendte seg til alt fra større kjeder som Coop, til mindre lag og foreninger.

– Noen av dem hadde neppe noe interesse av å bli oppført i en katalogtjeneste på nett, innrømmet Mian i retten.

Han kunne ikke eksakt si noe om hvor mange av salgssamtalene deres som var villedende. Ifølge tiltalen skal avtaler til omtrent fem millioner kroner ha blitt inngått på uriktig grunnlag.

– I en periode rettet vi mye av virksomheten vår mot kommunale enheter bedrifter. Der har du så mange under samme «paraply». Skoler, barnehager, også videre, forklarte han.

Tilståelsesdom

I utgangspunktet var det berammet hovedforhandling i midten av oktober. Etter avtale mellom de tiltalte og påtelamyndigheten har de imidlertid blitt enige om at saken heller går som en såkalt tilståelsessak i dag.

I tillegg til Mian og Myrvold er også tre selgere i selskapet tiltalt for grovt bedrageri. Deres saker behandles ikke i tingretten i dag.

Visse vilkår må innfris for at retten skal kunne avsi en såkalt tilståelsesdom, disse fremgår i straffeprosessloven §248. Blant annet må tiltalte gi en såkalt uforbeholden tilståelse, altså innrømme at man har gjort det påtalemyndigheten mener man har gjort ifølge tiltalen.

Under dagens rettsmøte ble Mian innledningsvis spurt om han tilstår postene i tiltalen. På spørsmål om han erkjente å ha begått grovt bedrageri, svare han ja. På spørsmål om han erkjente tiltalens post 2, grovt økonomisk utroskap, svarte han imidlertid nei.

– Vet ikke hva det er en gang

Tilståelses-dom For siktede kan slik behandling være en fordel fordi den skaper mindre publisitet.

I alle tilståelsesdommer skal siktede gis strafferabatt som følge av sin tilståelse.

I tillegg blir den hurtigere avgjort. En tilståelsesdom krever at bestemte vilkår er oppfylt. Blant annet kan lovbruddet ikke medføre fengsel i mer enn ti år.

Siktede må også gi en uforbeholden tilståelse som styrkes av det politiet vet om saken.

Siktede må avgi en uforbeholden tilståelse i rettsmøte. Det betyr at siktede må forklare seg om de straffbare forhold.

Forklaringen må dekke hele det objektive forholdet, altså det som faktisk har skjedd, og skyldkravet må være oppfylt.

Kilde: Domstol.no

– Jeg har vært helt ærlig på det alt jeg har fortalt om bedrageriet. Nå er jeg også helt ærlig når jeg sier at jeg ikke kan innrømme straffskyld for grovt økonomisk utroskap, sa Mian.

Forsvarer Tone Hostvedt Aarthun i Sør-Trøndelag tingrett. Foto: Chris Ronald Hermansen

Ifølge tiltalen skal styreleder Myrvold ha overført ca. 4,3 millioner kroner fra 1801 Nummeropplysninga til sitte eget enkeltmannsforetak. Av dette beløpet var 3,7 millioner kroner brukt til formål som var selsapet uvedkommende. Aktoratet mener Mian som daglig leder medvirket til økonomisk utroskap ved at han var kjent med dette.

– Jeg har aldri med viten og vilje begått økonomisk utroskap. Jeg vet ikke hva det er en gang. Som daglig leder burde jeg ha tatt ansvar, men jeg er ikke så flink til å si ifra som jeg burde ha vært, sa han.

Hovedforhandlingen mot styreleder Jonas Myrvold vil nå etter planen gå i midten av oktober.

Dommen i saken mot Mian er ventet senere denne uken.