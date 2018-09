– Denne jakken har jeg spesialbestilt, sier Tømmeraas og viser frem en jakke med kjærestens ansikt på ryggen.

– Det er meg, jo, roper Snøløs!

Snøløs sier til God kveld Norge at Tømmeraas er flink til å få henne i et godt humør når hun er grinete.

Snøløs sier til God kveld Norge at Tømmeraas er flink til å få henne i et godt humør når hun er grinete.

KUL GAVE: Snøløs ble glad da hun skjønte at Tømmeraas skulle gå rundt med henne på ryggen under Fashion Week. Foto: TV 2.

Verdensstjerner

Begge to har haugevis av internasjonale følgere på Instagram. Tømmeraas, som er mest kjent for sin rolle i NRK-serien Skam, har nesten to millioner følgere på bildedelingsappen.

Amalie Snøløs ble først kjent da hun deltok på Farmen, men for tiden er hun aktuell med Skal vi danse på TV 2.

– Vi er sammen fordi vi ser for oss en fremtid og ting vi har lyst til å gjøre sammen. Jeg ser masse potensiale i forholdet vårt, sier Tømmeraas.

Setter av tid til hverandre

Det unge paret jobber mye sammen, og er blant annet begge ambassadørerer for det norske selskapet Vitamin Well.

Duoen mener derfor at det er viktig å skille mellom arbeid og privatliv.

– Vi er enig om at vi må legge fra oss jobb på jobb. Vi legger fra oss mobilene og dropper sosiale medier. Plutselig spiller vi spill en kveld. Det tror jeg er veldig viktig, sier Tømmeraas.