Er hun demokratenes fremtid, eller er Ocasio-Cortez et blaff?

Det spekuleres i om Det demokratiske partiet i USA er inne i en krapp venstresving.

Cynthia Nixons soleklare tap mot den mulige presidentkandidaten Andrew Cuomo, er nok et tegn på at dette ikke nødvendigvis er tilfellet.

Det har vært mye oppmerksomhet rundt «demokrat-sosialisten» Alexandria Ocasio-Cortez, som i juni vant en overraskende primærvalgseier mot det erfarne kongressmedlemmet Joe Crowley.

Det har også gjort henne kjent i Norge.

Dagbladet kaller Ocasio-Cortez for «Demokratenes nye stjerneskudd», og Klassekampen skriver at hun «jobber for å skape nye politiske jordskjelv».

TV 2 spekulerer i hvorvidt Ocasio-Cortez kan bli den første kvinnelige presidenten i USA. Det er ingen tvil om at Ocasio-Cortez er et inspirerende lys i mørket for et parti som har brukt de siste årene på å forstå Trumps seier, og på å finne sin egen vei videre.

Men man skal være forsiktige med å lese for mye ut av et valg der Ocasio-Cortez vant med totalt 16.000 stemmer. Hun vil med all sannsynlighet bli USAs yngste folkevalgte, men det i en venstreorientert valgkrets, i progressive New York. Derfor er ikke hennes suksess nødvendigvis et bevis på en større venstredreining i Det demokratiske partiet.

Ocasio-Cortez er ung, progressiv og kommer fra en puertorikansk familie – Donald Trumps rake motsetning. Hun ønsker blant annet et statlig finansiert helsetilbud («Medicare for all»), en statlig jobbgaranti, og gratis høyere utdanning. Hun snakker varmt om kriminal- og innvandringsreform, og vil dessuten avskaffe ICE, etaten med ansvar for innvandrings- og grensekontroll. Ikke noe av dette er spesielt radikalt sett med norske øyne, men det plasserer henne til venstre i Det demokratiske partiet, på linje med sin tidligere sjef Bernie Sanders.

Derfor har det vært naturlig for henne å bli en del av Sanders sin kampanje for å vri demokratene ytterligere mot venstre.

Our Revolution, en kampanjeorganisasjon initiert av Bernie Sanders, har jobbet flittig for å støtte venstreorienterte kandidater i det Demokratiske partiet, siden 2016-tapet i nominasjonsprosessen. Det har gitt blandede resultater. På den ene siden, har det blitt noen oppløftende seire. I Florida vant den venstreorienterte Andrew Gillum demokratenes nominasjon, og kan bli delstatens første afroamerikanske guvernør.

I Nebraska slo den den progressive Kara Eastman ut en partiveteran, og det samme gjorde Ayanna Pressley i Massachusetts. Andre steder har det imidlertid ikke gått så bra for Sanders-favorittene. I Michigan kom den 33-år gamle guvernørkandidaten Abdul El-Sayed på tredjeplass, selv etter at både Sanders og Ocasio-Cortez drev valgkamp med ham. Samme kveld tapte fire av seks av kandidatene som Ocasio-Cortez støttet. Det gikk som kjent dårlig med Nixon i New York.