Lys er dessuten svært viktig for å bli sett når man sykler langs mørke veier nå på høsten.

– Sykkellykt og refleks er en billig investering. Likevel velger mange å ikke bruke slike ting. Det er å gamble med livet, sier Øyvind Setnes, forebyggelsesekspert i Tryg Forsikring i en pressemelding.

Tall fra Finans Norge viser at september den desidert farligste måneden for syklister. Dette er måneden da klart flest syklister blir skadet. Nesten sju av ti som er innblandet i trafikkulykker, er menn.

Påbudt med lys

De tekniske kravene til en sykkel fastslår at den skal være utstyrt med bremser på for- og bakhjul. Det skal være rød refleks bak og hvit eller gul refleks på pedalene, og sykkelen skal ha ringeklokke.

Ved sykling i mørke er det i tillegg er det et krav at sykkelen er utstyrt med lys. Lyset skal være gult eller hvitt foran og rødt bak. Lyktene skal kunne sees tydelig i en avstand på 300 meter.

Dette gjelder også ved sykling på fortau og på gang- eller sykkelvei.

Har orden på lysene

– Jeg visste at man kunne få bot for manglende lys, men ikke hvor stor boten er, sier Roland Dammann (61).

Dammann er sykkelbud og har lysene i orden på sin egen sykkel.

– Har du inntrykk av at syklister flest er flinke til å bruke lys?

SYKKELBUD: Roland Dammann er vant til å takle Oslo-trafikken på to hjul. Foto: Lars Barth-Heyerdahl/TV 2

– Ikke alle, men det har blitt bedre, mener han.

– Greit å gi bot

Erik Blom Erlandsen (44) er helårssyklist. Hans inntrykk er at folk som bruker sykkel ofte, er flinkere til å bruke lys enn de som bare sykler av og til.

– Denne lykten er bare for å bli sett. Jeg har en kraftigere lykt som jeg bruker om vinteren, sier Erlandsen og peker på lykten som er festet på styret.

Han synes det er helt greit at politiet kan bøtelegge syklister som ferdes i mørket uten lys.

SYKLER HELE ÅRET: Erik Blom Erlandsen bruker en kraftigere lykt når han sykler om vinteren. Foto: Lars Barth-Heyerdahl/TV 2

– Når jeg kjører bil, merker jeg selv hvor vanskelig det kan være å oppdage syklister uten lys, sier han.

Prøver å informere

Atle Heradstveit, seksjonsleder i trafikkseksjonen i Vest politidistrikt, sier politiet har fokus på sykkellys og at folk har blitt bøtelagt for manglende lysbruk.

– Vi har delt ut både bøter og sykkellykter. Vi har fått lykter til utdeling som en påminnelse til syklistene og for å få litt blest om at dette er viktig. Nå i begynnelsen av høsten prøver vi å informere om at lyset må på, sier Heradstveit.

Han understreker hvor viktig det er at syklister gjør seg synlige på høstmørke veier.

– Det kan faktisk være avgjørende for om det går bra eller dårlig. Har du lys på sykkelen og lys eller fluoriserende bekledning, er du mye lettere synlig for andre som har behov for å se deg.

Dette kan du få bot for som syklist: Manglende lys ved sykling i mørke

Sykling mot rødt lys

​Sykling mot innkjøring forbudt-skilt

Sykling mot forbudsskilt (forbudt for syklende/forbudt for gående og syklende)

​Sykling på motorvei Bøtesatsen er 1200 kroner for hver forseelse. Kilde: Lovdata

Husk barnesyklene

Øyvind Setnes i Tryg forsikring understreker også at foreldre har et ansvar for å utstyre barnas sykler med lys og refleks. Uten sykkellys blir man ikke oppdaget av en bilist med nærlys før avstanden er 30 meter.

– Likevel ser vi ofte syklister i høy fart i høstmørket, helt uten noen form for lys eller refleks. I tillegg vet vi at skoleveier med dårlig belysning kan være svært trafikkerte om morgenen før det blir ordentlig lyst, sier Setnes.