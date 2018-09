Sunniva Ødegård ble funnet drept natt til mandag 30. juli, klokken 03.09 noen få hundre meter fra sitt eget hjem på Varhaug.

På ettermiddagen dagen etter, kom en 17-åring gående inn på politihuset i Stavanger og fortalte at han ønsket å forklare seg for politiet i forbindelse med drapet.

Faren varslet

Bakgrunnen for dette, er ifølge NRK, at 17-åringens far så sønnen komme hjem med blodige klær natten Sunniva ble funnet drept.

NRK skriver at sønnen forklarte til faren at han hadde vært i slosskamp, og faren slo seg til ro med dette.

Da politiet på mandag gikk ut med meldingen om drapet, ble faren mer bekymret over de blodige klærne, og han ringte til Jæren lensmannskontor på Bryne, hvor han fortalte at sønnen ønsket å forklare seg.

Ransaket boligen

I første omgang nektet 17-åringen for at han hadde noe med drapet å gjøre, men han innrømmet at han hadde vært på stedet hvor Sunniva ble funnet drept.

Samme kveld som 17-åringen ble avhørt for første gang, ble politiet observert inne i hjemmet til den siktede gutten. Ifølge NRK gjorde politiet her beslag i 17-åringen sine blodige klær, og disse ble sendt til analyse.

Dagen etter, på tirsdag, gikk politiet ut med at den 17 år gamle gutten var siktet for drapet på 13 år gamle Sunniva. Han har i senere avhør erkjent at han drepte 13-åringen.

Politiet mener hun ble drept av stump vold, og at volden ble utført på to steder. Motivet bak drapet er foreløpig ukjent.