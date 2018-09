Siste dag i ankesaken til Peter Madsen fikk en dramatisk vending.

Midt under aktors gjennomgang av detaljene rundt drapet, besvimte den ene lekdommeren.

Aktor var i gang en meget detaljert og offensiv prosedyre. Han viste blant annet frem en lang skrutrekker til retten, mens han i detalj beskriver hva Peter Madsen utsatte Kim Wall for i ubåten Nautilus.

Det ble en dramatisk stemning i retten. Dommeren fikk livreddende førstehjelp med hjertestarter på stedet. Han er nå sendt til sykehus, og er utenfor livsfare.

Retten er hevet inntil videre. Det betyr at Madsens anke ikke blir avgjort fredag.

Oppfinner og ubåteier Peter Madsen virket upåvirket da han kom land etter å ha senket sin egen ubåt - trolig for å skjule sporene etter drapet på Kim Wall. Foto: Bax Lindhardt / Scanpix Danmark / NTB scanpix

Det er usikker hva dette innebærer for rettsgangen videre.

Ønsker mildere straff

Peter Madsen har anket straffeutmålingen i saken, men ikke selve skyldspørsmålet.

Det finnes en rekke usedvanlig skjerpende omstendigheter i saken. Wall ble grovt mishandlet, drept, partert og dumpet i sjøen. Det hele var nøye planlagt, og Madsen løy i ettertid om hva som hadde skjedd.

Aktor mener hensynsløsheten Madsen viser er en middelalderbøddel verdig, og at han er helt sikker på at Madsen filmet drapet på Kim Wall. Selv om de aldri har funnet minnekort som inneholder video av det sadistiske drapet.

Peter Madsen ristet oppgitt på hodet da aktor sa at det er det ikke finnes tvil om at Madsen planlagt i detalj drapet på Kim Wall. Madsen har løyet og endret forklaringer i saken flere ganger, men har hele tiden nektet for at han planla å drepe noen om bord i ubåten.

Strengeste straff

Tre dommere og to lekdommere skal avgjøre om livstidsdommen til Madsen består. Saken skulle etter planen avgjøres innen klokken 15.30 fredag, men blir nå utsatt.

Fengsel på livstid er den strengeste straffen man kan idømmes i Danmark og betyr at man tidligst kan søke om prøveløslatelse etter tolv år. De aller fleste livstidsdømte tilbringer mye lengre tid bak murene enn disse 12 minimumsårene.

Skulle dommen bli endret, kan Madsen enten få en forvaringsdom eller en tidsbegrenset straff. Ved forvaringsdom kan han i teorien søke om permisjon eller løslatelse etter tre år. Ved tidsbestemt straff vil han løslates etter ferdig sonet dom.

Skyldig

25. april i år ble Madsen funnet skyldig i drap, seksuell mishandling og likskjending. Retten fant det bevist at journalisten Kim Wall (30) ble torturert, drept og partert av den danske oppfinneren.



Journalisten skulle lage reportasje om en av verdens største privatbygde ubåter, UC3 Nautilus, som ble bygget av Peter Madsen.