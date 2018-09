De varme sommerdagene er definitivt over, og høsten har meldt sin ankomst.

September har levd opp til sitt navn som høstmåned med kaldere og gråere dager, og ifølge meteorolog ved Storm Geo Ina Ynnesdal er det mer lignende vær i vente.

– Gjennom helgen er det flere lavtrykk som kommer inn over landet fra Island, og da får vi nedbør, sier Ynnesdal.

Som så mange ganger tidligere er det Vestlandet som vil oppleve mest regn. Østlandet slipper litt billigere unna, mens Nord-Norge også må tåle en del regn i perioder.

Regnskyer på rekke og rad

Fredagen preges av spredt nedbør rundt om i landet, når det kommer en ny front over Sør-Norge. Denne fronten beveger seg så nordover, slik at Nordland får regn på lørdag.

– På søndag treffer denne fronten Finnmark. Så kommer det et nytt lavtrykk til Vestlandet. Slike lavtrykk og fronter sveiper stadig gjennom hele landet, så regnskyene kommer på rekke og rad, sier Ynnesdal.

Mellom frontene blir det såkalt bygevær, som også betyr regn. Dette gjelder særlig på Vestlandet.

– Det blir litt mer vekslende på Østlandet og i nord, med oppholdsvær innimellom. Østlandet ligger nok best an, siden det ligger i le fra vest. Men det blir aldri kjempefint.

Den subtropiske stormen Joyce

På de mest våte dagene kan Vestlandet oppleve opp mot 50 millimeter nedbør. Fredagen ser ut til å bli ganske regnfull, og det samme gjelder lørdagen.

– På søndag er det mer usikkert. Det starter kanskje greit, men så kommer det sannsynligvis mer nedbør, sier Ynnesdal.

Mens USAs østkyst herjes av Florence, vil Norge påvirkes av den sub-tropiske stormen Joyce. Meteorologen forklarer at Joyce er en mellomting mellom en tropisk storm og et ordinært lavtrykk, og at det er derfor den kalles sub-tropisk.

– Joyce vil ikke bringe noe tropisk karakter til været, men den bringer mer fuktighet. Det blir også mer usikkerhet i varselet, sier Ynnesdal.

Også i begynnelsen av neste uke kan man vente seg mer av det samme høstværet. Nok en gang kommer det grå været fra vest og sør-vest, som gjør at Vestlandet får mest regn.