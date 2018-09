Shabanas Mullah-løft inspirerte Sofia til å være skamløs

Det er snart 15 år siden Shabana Rehman løftet mullah Krekar. Men det kan fortsatt være livsfarlig å vokse opp som minoritetsjente i Norge.

Skamløs

En NOVA-rapport som ble offentliggjort denne uken forteller om norske minoritetsjenter som opplever tvangsekteskap, æresrelatert vold og streng kontroll i hjemmet. I enkelte tilfeller er volden så grov at det er direkte farlig for jentene å bo hjemme.

Sofia Srour (23) er kjent som en av «skamløs»-jentene. De siste årene har hun stått offentlig opp mot æreskultur og negativ sosial kontroll i minoritetsmiljøer.

– Det handler om at man ikke får leve slik man ønsker. At man ikke har valgfrihet, selvbestemmelsesrett eller bevegelsesfrihet. Følger du ikke normene, kan du bli skamgjort og sett på som umoralsk. Og du ender opp med å bli kalt skamløs, sier hun

– Sånn som du blir?

– Ja, kaller oss det fordi vi ville ta tilbake selve ordet. Det at vi tar egne, frie valg gjør oss skamløse og det er vi stolte av. Det er jo de som påfører oss skam, som egentlig er de skamløse.

– Vekket rebellen i meg

I TV 2-programmet «Snakk med Linn Wiik» møter Sofia Srour sitt forbilde Shabana Rehman. Srour har fulgt Rehman siden hun var liten.

– Jeg husker veldig godt mullah-løftet, sier hun.

Våren 2001 løftet Shabana Rehman mullah Krekar på en stand up-scene i Oslo.

– Han var der for å promotere boken sin og bevise for folk at han ikke var en farlig mann. Jeg tok han på ordet. Det var egentlig en impulsiv ting der og da. Og det var en en periode jeg hadde for vane å løfte menn, så han var bare en av mange, ler Rehman.

– Men reaksjoner i etterkant var jo enorme – og spesielle. Den gangen sa venstresiden at det var feil å løfte han og at man skulle ta hensyn til hans religion, mens høyresiden sa at det var riktig å løfte han og at jeg burde pælma han rett ut av landet etterpå, sier hun.

Srour sier at å se kvinner som Rehman i offentligheten, vekket en indre rebell i henne.

– Jeg husker veldig godt en gang på ungdomsskolen, da Shabana var på besøk. Hun var på scenen i den burkaen og snakket om sin mor, om kultur om å komme til et nytt land. Det va rveldi ginspirerende å se en dame med den bakgrunnen stå på en scene og være morsom. Det hadde jeg ikke sett før. Fordi jeg så Shabana, Kadra Yousef og Hadja Tajik i den offentlige debatten, våknet en rebell i meg. En rebell som ville gjøre opprør mot all urett, sier hun.