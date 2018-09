Stian Blipp elsker burgere. Helene Olafsen elsker meksikansk. Dermed blir det Tex-Mex Burger på kjøkkenet til Wenche, og det er de to nye Senkveld-programlederne som lager den!

Tex-Mex Burger

600-700 g kvernet kjøtt av storfe/karbonadedeig

1 løk, finhakket

2 ts spisskummen

¾-1 ts cayennepepper

2-3 ss chipotle-saus (en type røkt Tabasco – sterk! Reduser eventuelt mengden hvis du vil har burgerne mildere på smak)

1 ½ ts salt

kvernet pepper

1 egg (kan erstattes med ½ dl iskaldt vann)

Eventuelt 2 ts potetmel eller ¾-1 ts bakepulver (hvis du synes deigen er for «klissete»)

Tomatsalsa

2-3 modne klasetomater

1 fedd hvitløk

1/2 finhakket frisk rød chili (kan sløyfes)

1-2 ss chilisaus

1 ss olivenolje

salt, pepper

frisk koriander

TEX-MEX: Burger som alle kan lage. Foto: TV 2

Finhakk tomater og hvitløk og bland med chilisaus (ev ketchup). Smak til med salt og pepper og eventuelt finhakkede urter, som for eksempel basilikum eller koriander.

Guacamole

Skrap ut kjøttet av to modne avocadoer, press over litt sitron eller lime for å beholde fargen og for smak. Tilsett 1 krm salt, 1 fedd finhakket hvitløk, ev ½-1 ts finhakket/finrevet frisk ingefær, pepper, 1-2 ss olivenolje og 2 ss sweet chilisaus og kjør sammen med en stavmikser. Smak til.

Tilbehør:

Nachochips

Hamburgerbrød

Lagret hvit ost i skiver eller Cheddar kan også brukes

Bland alle ingrediensene til burgerne i en bolle. Hvis deigen blir «litt klissete» rør inn 1-2 ts potetmel eller ½ -1 ts bakepulver. La deigen stå og «hvile» mens du lager guacamole og tomatsalsa.

Form deigen til to runde burgere, ca. 10-13 cm diameter og 1,5-2 cm høyde. Smelt litt smør eller olje i en stekepanne på middels-høy varme og ha i burgerne. Stek godt på den ene siden, før du snur og steker videre på den andre siden. Mot slutten av steketiden legger du på osten og har på et lokk for å få fin, jevn smelting av osten. Når osten er smeltet er burgerne ferdig!

La burgerne hvile noen minutter før de spises. Varm burgerbrødene enten i stekepannen eller noen minutter i ovnen.