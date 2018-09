Han ble på mange måter ansiktet på de økonomiske problemene sykkel-VM i Bergen bød på. I et intervju med Bergens Tidende snakker den tidligere sykkelpresidenten og VM-generalen ut om etterdønningene etter folkefesten i Bergen.

– Jeg ser ikke bort fra at de vil gjøre et forsøk på å ta saken til retten, men jeg frykter ikke resultatet. Da måtte jeg ha gjort noe kriminelt, og det vet jeg at jeg ikke har gjort, sier Harald Tiedemann Hansen.

Sykkel-VM endte som de fleste kjenner til med en heidundrende baksmell. I vår gikk selskapet Bergen 2017 konkurs, og i mai leverte bobestyrer innberetning til Bergen tingrett der kravet lå på hele 108 millioner kroner.

– Ja, men jeg håper dere ser at bobestyrer sier at mange av kravene ikke er berettiget. Jeg er sikker på at ikke alt som er meldt inn stemmer. Når man prøver å snylte på selskapet, er det vanskelig. Vi må heller ikke glemme at det finnes betydelige midler i selskapet (8,1 millioner kroner på konto i mars). Disse må trekkes fra kravene, sier Tiedemann Hansen til avisen.

Om medlemmene av styret i Bergen 2017 og Tiedemann Hansen, som var daglig leder, kan stilles til ansvar for de økonomiske problemene er noe konkursboet forsøker å utrede.

– Hadde vi skjønt hvordan det gikk underveis, ville vi ha stoppet mesterskapet. Jeg har drevet butikk i 40 år og vet at vi ikke kan drive forretninger for kreditors regning, sier Hansen som likevel ikke mister nattesøvnen med tanke på en eventuell rettssak og påfølgende dom.

– Jeg er ganske rolig på dette.