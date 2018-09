Det ble klart torsdag kveld lokal tid etter nominasjonsvalget hos Demokratene i New York.

I tillegg til å ha to perioder bak seg som guvernør hadde Cuomo langt større finansielle ressurser til rådighet i valgkampen enn Nixon. Han ledet klart på meningsmålingene i forkant av primærvalget torsdag.

Valget om ny guvernør står i november og de andre kandidatene er republikanske Marc Molinaro og den uavhengige kandidaten Stephanie Miner.

Maktkamp

Nixon kunngjorde sitt kandidatur i mars. Hun er åpent lesbisk, og har markert seg som en liberal aktivist.

Som skuespiller er Nixon best kjent for sin rolle i den enormt populære TV-serien med den norske tittelen «Sex og singelliv», som gikk på HBO fra 1998 til 2004 og senere ble utgangspunkt for to filmer.

Hun hadde håpet å bli en mer liberalistisk utfordrer til den mektige Cuomo, og basere seg på en sterkt liberal identitet i stedet for bare å være et «anti-Trump-parti». Hun sa hun ville kjempe for et bedre, mer likestilt New York.

Uerfaren

Cuomos valgkampmaskineri har avfeid henne som uerfaren og fortsatt framhevet at guvernøren arbeider for å stå imot president Donald Trump.

Cuomo vinner kandidaturet tross en rekke feiltrinn, inkludert en uttalelse der han stiller spørsmål ved at Nixon støtter jødiske personer. Nixon har to jødiske barn og kaller det verbale angrepet ufint.

