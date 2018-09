Natt til fredag meldte politiet at alle nødetater var på vei til en ulykke i Enebakkveien Oslo.

– Klokken 01.59 fikk vi melding om at en bil hadde kjørt inn i en lyktestolpe. Lyktestolpen brakk tvers av, og det ble store materielle skader på bilen, sier operasjonsleder ved Oslo politidistrikt Gjermund Stokkli til TV 2.

En mann i 30-årene var om bord i bilen. Han ble kjørt til Ullevål sykehus med alvorlige, men ikke livstruende skader.

– Han hevdet at det var flere i bilen, og at det ikke var han som hadde kjørt. Men etter å ha gjort undersøkelser på stedet, blant annet med politihunder, mistenker vi at han var alene i bilen, sier Stokkli.

Politiet har tatt blodprøve av mannen, som viste at han var beruset. Han er siktet for kjøring i påvirket kjøring, og førerkortet er beslaglagt.

Lyktestolpen som mannen kjørte inn i, falt ned på veien. Politiet måtte derfor tilkalle Hafslund, slik at de kunne komme og reparere skadene.

– Veien er ryddet etter ulykken. Nå blir saken etterforsket videre på vanlig måte, sier operasjonslederen.