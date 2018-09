SVT Sport meldte torsdag at en kvinne hadde mottatt seksuelle bilder og videoer fra en svensk landslagsspiller på sosiale medier.

– Jeg ble sjokkert og krenket, uttalte kvinnen.

Ifølge SVT er saken anmeldt og etterforskes nå av politiet.

Spilleren det gjelder, Martin Olsson, avviser alle beskyldningene overfor svenske Aftonbladet.

Fotballprofilen hevder noen har utgitt seg for å være ham på sosiale medier, og sendt de ufine bildene.

– Det er noen der ute som sender rundt bilder og videoer og trakasserer kvinner, og nå får det holde. Så jeg har fått hjelp av fotballforbundet og deres kontakter hos politimyndighetene slik at vi kan få tatt den skyldige, sier han til Aftonbladet.

Venstrebacken, som til daglig spiller for Swansea i engelske Championship, fikk høre om det som hadde skjedd for to dager siden. Han har ingen anelse hvem det er som har utgitt seg for å være fotballspilleren og sendt bilder og videoer.

– Det har vært mange falske kontoer de siste årene. Så fort vi har anmeldt en konto, så blir det opprettet nye kontoer. Jeg vet ikke om det er den samme personen, eller ulike personer. Men nå har dette gått for langt, og nå må vi reagere, slår han fast.

Martin Olsson opplyser at han skal anmelde hendelsen til politiet.