Hemmeligheten bak suksessen til Watford

– Det du ser, er det du får her hos oss. Vi er ikke «fake people». Vi nyter tilværelsen for øyeblikket. Det er en skikkelig god stemning i troppen nå, men med en gang treningen starter er vi 100 prosent fokuserte og dedikerte. Og for å være helt ærlig så synes jeg vi fortjener å være der vi er på tabellen. Det høres kanskje klisjè ut, men sånn er det.

Den store, sterke spissen, som vokste opp i tøft nabolag utenfor Birmingham, er dønn ærlig. Deeney sier det som det er. Det gjør også manageren Javi Gracia når han slår seg ned for en prat. Spanjolen virker litt beskjeden, men veldig imøtekommende. Ydmyk type.

– Jeg skulle gjerne fortalt deg at jeg liker offensiv fotball, å dominere kampen og skape flere sjanser enn motstanderen. Men som regel må man tilpasse seg motstanderen og ulike kampbilder. Jeg lyver til deg om jeg sier noe annet, forteller manageren.

Filosofien til Gracia virker å stemme godt overens med klubbens. Her handler det i stor grad om kortsiktige resultater, slik det gjør hos majoriteten av klubbene utenfor topp seks. Uteblir poengene, er ikke Watford fremmed for å finne en erstatter, snarere tvert i mot. Når vi forteller Deeney at Gracia er hans 11. manager siden han kom til Watford i 2010, må kapteinen dra på smilebåndet.

– Hehe, vel... Jeg vet ikke om det sier mest om at jeg har vært her litt for lenge, eller at klubben sparker mange managere?

Men akkurat nå er Deeney veldig fornøyd med nåværende manager. Han håper Gracia blir lenge, for i følge spissen er spanjolen nøkkelen til suksessen de har hatt. Ikke bare har han lagt om trening, kost og restitusjon. Det handler vel så mye om mannen selv.

– Alle spillerne kjøper det Gracia kommer med. Vi tror virkelig på han og prosjektet hans. Manageren er ydmyk, selv på de små tingene. Han tar aldri æren for en seier ved å fortelle om hvor flink han var til å ta ut laget eller hvordan han lykkes med sin taktiske plan. Han får i stedet alt til å handle om oss. Han krever respekt, men gir det også tilbake til spillerene. Vi kan snakke med han om alt. Det er nøkkelen: han behandler oss rett og slett som menn. Gjør du noe feil, sier han i fra. Gjør du noe bra, blir du belønnet.

Gracia liker å være nær klubben sin. Selv om storbyen London ikke er langt unna, har han valgt å bosette seg i Watford. En by med rundt 90.000 innbyggere.

– Byen er litt som klubben. Den er ikke den største, men vi har begge et stort hjerte. Vi er veldig stolte over det vi har fått til, og nå føler vi at vi kan slå hvem som helst hjemme på Vicarage Road.

Se Watford - Manchester United på Sumo eller TV 2 Sport Premium på lørdag fra klokken 18.30.