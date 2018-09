Lødøen deltar i NM i naturfoto og har ventet tålmodig på øyeblikket da det kunne være mulig å sikre seg et blinkskudd fra fjellpartiet Mannen.



Men torsdag skjedde det.

Dro fra jobb

– Nede i fjellet utvider det seg bare en millimeter eller to. Min forestilling var at det må slippe der for at raset skal komme. Om det beveget seg et par centimeter, hadde jeg bestemt meg for å dra, forteller Lødøen.

Da meldingen kom om at bevegelsen nede i fjellet var stor, stakk han fra jobb og kjørte fra Valldal til det ustabile fjellpartiet. Der rigget han seg til med kameraet. Resultatet kan du se her.

– Det begynte å buldre. Så kom det en rekke steinras. Det ble heftigere og heftigere, forteller Lødøen.

Kraftig kamerautstyr

Han anslår at han befant seg mellom 500 meter og en kilometer fra stedet der det raste. Lødøen brukte et 500mm objektiv og et Nikon D850-kamera med 40 megapiksels bildebrikke.

Veslemannen er et relativt lite, men svært aktivt parti av det ustabile fjellpartiet Mannen i Romsdal.

Torsdag morgen ble farenivået hevet til ekstremt for fjellpartiet. Ni beboere i området er evakuert. Forrige evakuering var 10. august.

​

Foto: Vegard Lødøen