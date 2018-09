Se Premier League på TV 2 Premium og TV 2 Sumo lørdag fra kl. 13.00

Manchester Citys manager Pep Guardiola overtok Barcelona B i 2007, før han ble hovedtrener og opplevde eventyrlig suksess med Barcelonas beste menn og for alvor slo gjennom som en av verdens beste managere.

47-åringen røper nå at han allerede har bestemt seg for hvor han vil avslutte karrieren.

Guardiola ønsker å vende tilbake til der det hele startet.

– Jeg vil avslutte min karriere der jeg startet den. Min siste jobb vil være å trene et ungdomslag, forhåpentligvis Barcelona og La Masia, sier han i et intervju med Universo Valdano, ifølge

Det å jobbe med talenter er noe som alltid har gledet Guardiola.

– Mitt mål er at mine lag alltid vil forsøker å spille slik jeg ønsker, slår han fast.

Den tidligere Bayern München-sjefen gjør det klart at han ikke ønsker å trene Barcelonas A-lag igjen.

Guardiola ledet Barcelona til tre ligatitler, to Mesterliga-titler, to Uefa Super Cup-titler, to Fifa Club World Cup-titler, to Copa del Rey-titler og tre titler i den spanske supercupen fra 2008 til 2012.

– Jeg hadde den beste tiden i mitt liv der. Vi hadde verden for våre føtter, med noen helt utrolige spillere. Jeg var i en fantastisk alder og jeg ville utfordre alle i verden. Vi utviklet noen fantastiske spillere, hadde en ung president, Joan Laporta og Txiki Begiristain... Det var en generasjon av brutalt gode spillere, og vi hadde den beste spilleren i verden, Lionel Messi. Vi fant veien mot stjernene, sier han filosofisk.