Thoresen-brødrene sikret Storhamar-seier

– Det smakte nok godt for Hampus. Et lite plaster på såret, sa Follestad.

Men spennende ble det aldri i Fredrikstad. For i overtall scoret Martin Rønnild Storhamars femte mål for kvelden.

– Det er et perfekt power play. Det er helt sikkert noe de har trent mye på og snakket om, sa Follestad.

Dermed endte det med 5-1-seier til Storhamar.

​Oilers-tap

​Storhamars overmenn fra serieåpningen, Stavanger Oilers, klarte ikke å følge opp den imponerende starten. I hjemmemøtet med Manglerud Star vant Oslo-klubben til slutt 3-2 etter straffeslag.

Manglerud Star sjokkerte hjemmepublikummet i starten av kampen. Først fikk de sjansen fem mot tre som resulterte med et skudd i stolpen, og i spill fem mot fire like etterpå gikk de opp i 1-0 ved Michael McNicholas. Bortelaget fortsatte med å være det beste laget en liten stund, men det var hjemmelaget som utlignet til 1-1 med 4.28 minutter igjen av 1. periode. 1,91 meter høye Markus Vikingstad scoret sitt første for klubben i eliteseriesammenheng, og også det målet kom i overtall.

Kvikkere

Oilers virket kvikkere i 2. periode, og bare knappe to minutter var spilt da Jacob Lagacé scoret etter straffeslag. 2-1 sto seg perioden ut. Oslo-laget spilte sin første seriekamp for sesongen og nektet å gi seg, og 4.32 minutter ut i 3. periode utlignet Manglerud Star til 2-2. Scoringen kom ved Evan Allen.

Stavanger Oilers vant skuddstatistikken suverent, men Manglerud Star hadde banens klart beste i keeperen Mike Morrison, og derfor var det heller ikke uventet at de grønne stakk med flest poeng. Forlengningen endte målløs, og M/S var best på straffer. Dermed ble det 3-2-seier til bortelaget.

Annen strake

Sparta tok sin annen seier på rad da nykommeren Ringerike ble slått 3-1 på bortebane. Peter Quenneville scoret to og Tommy Kristiansen ett for Sparta. Ringerikes mål kom ved Thomas Lystad.

Lillehammer tapte 2-5 hjemme for Frisk Asker. Det var Lillehammers annet strake tap og Frisks første seier.

(©NTB/ TV 2)