Torsdag ettermiddag har Øst politidistrikt fått flere henvendelser fra eldre som har blitt frastjålet gjenstander hjemme.

– Det er en kvinne som har tatt kontakt på tre ulike adresser, i henholdsvis Askim, Mysen og Moss. Vi kobler hendelsene sammen ettersom det er et mønster i modus, og like beskrivelser av kvinnen, sier operasjonsleder Stine Bjerke til TV 2.

– Distraherte

Alle de fornærmede er personer i 80-årene. De har fortalt politiet at kvinnen utga seg for å være fra kommunen.

– På de to første adressene utga kvinnen seg for å være fra kommunen, og ble sluppet inn. Innenfor døra fikk de utført en type tjeneste og ble distrahert av denne. I ettertid merket de at ting er frastjålet, sier Bjerke.

Politiet tror medhjelpere av kvinnen har gått inn i boligen og stjålet med seg ting, mens hun har distrahert de fornærmede.

– På den tredje adressen var det heldigvis noen som var oppegående nok til å spørre om kvinnen kunne legitimere seg. Da dro hun fra stedet, sier operasjonslederen.

Ønsker tips

Politiet har følgende beskrivelse av kvinnen: Lys kåpe, lys eller rosa hijab, trolig opprinnelse fra Midtøsten. Lys i huden, brune øyne, snakket norsk, og i 20-årene.

– Vi er svært interessert i opplysninger om kvinnen, eller eventuelle observasjoner av kjøretøy i tilknytning til kvinnen, sier Bjerke.

Politiet har startet etterforskning av saken og har hatt patruljer ute på adressene til de fornærmede. Det er foreløpig uklart hvor store verdier som ble frastjålet.