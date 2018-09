RBK-treneren: – Vi vil ha Bendtner tilbake på banen så raskt som mulig

RBK-spissen Nicklas Bendtner er i hardt vært etter å ha slått ned en taxisjåfør i København forrige helg.

Bendtner er siktet etter den mildeste voldsparagrafen i den danske straffeloven etter episoden i sentrum av København natt til søndag. Selv nekter fotballstjernen skyld, mens taxisjåføren hevder at dansken var den aggressive part.

Rosenborg-trener Rini Coolen ville ikke si mye om den utemsportslige støyen på Lerkendal da han møtte TV 2 Sporten i forbindelse med torsdagens RBK-trening i Trondheim.

– Personlig bruker jeg ikke mye tid på det, mitt fokus er å forberede laget til neste kamp. Policyen til klubben er å ikke kommentere så mye rundt det, sier nederlenderen, før han fortsetter:

– Jeg har møtt Nicklas og han har forklart hvordan han føler denne situasjonen personlig. Vi har viktige kamper fremover, og vi håper å få ham tilbake så snart som mulig, for vi trenger ham på banen, sier han.

ORDKNAPP OM BRÅKET: RBK-trener Rini Coolen. Foto: Pedersen, Terje

– Håper han er raskt tilbake

Bendtner er for tiden skadet, og treneren sier følgende om danskens skadesituasjon:

– Det er en liten muskelskade, og vi kan ikke ta noen risiko. Det kan ta to uker, tre uker eller fire uker. Han må ta den tiden han trenger. Vi håper imidlertid at han er raskt tilbake, for vi trenger ham på banen, slår Coolen fast.

– Vi klager ikke

Han tror ikke det utensportslige bråket har påvirket RBK-spillerne.

– Jeg tror ikke det påvirker oss, spillerne har vært profesjonelle fra den dagen jeg kom hit. Vi må bare fokusere på kampene og oppnå suksess. Det tror jeg vi alle gjør, konstaterer han.

Rosenborg skal spille sju kamper de neste 22 dagene. Nederlenderen gleder seg.

– Vi tar det kamp for kamp. Det er det vi er her for. Spillerne vil spille på dette nivået, og kjempe i Europa og om førsteplassen i Eliteserien. Vi klager ikke i det hele tatt, bedyrer han.

– Vi må stole på Nicklas

Rosenborg-spillerne hevder at de ikke har latt seg prege av alt den utenomsportslige støyen som har vært rundt klubben den siste tiden.

– Man får det med seg, men vi må bare prøve å ha fokus på det vi kan gjøre noe med, sier Birger Meling, og får støtte av dansken Mike Jensen.

– Vi får det med oss. Men det er heldigvis andre enn spillerne som skal håndtere disse tingene. Det er ikke noe vi spillere har noe med å gjøre, slår han fast overfor TV 2.