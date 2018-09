​Lørdag klokken 13.00: Se Tottenham – Liverpool

Lokalavisen Liverpool Echo skriver at kun formaliteter gjenstår før Robinson, som for øyeblikket jobber i FA som keepertrener for alderbestemte landslag, signerer på Anfield.

Jack Robinson var en del av støtteapparatet da England vant U17-VM ifjor.

Han var tidligere i sju år keepertrener for Liverpools rival Manchester United, og var blant annet treneren til keeperstjernene David de Gea og Edwin van der Sar på Old Trafford.

Liverpools hovedkeepertrener John Achterberg har vært involvert i rekrutteringen av Robinson til Anfield. Manchester Uniteds tidligere keepertrener vil få en rolle som Achterbergs assistent.

Achterberg vil fremdeles ha hovedansvaret for førstelagskeeperne Alisson Becker og Simon Mignolet, mens Robinsons fokus vil være å utvikle keepertalentene Kamil Grabara og Caoimhin Kelleher på Melwood.

Robinson har UEFA As trenerlisens og har tidligere også jobbet som keepertrener i Crystal Palace og Leeds.

