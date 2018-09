Sven Erik Bystrøm, Jelle Wallays og Jetse Bol øynet alle seier på torsdagens Vuelta-etappe. Omlag fem kilometer før mål måtte Bol slippe, og det var kun Bystrøm og Wallays igjen i bruddet.

Det endte med en spurtduell mellom de to bruddrytterne, og Wallays fra Lotto Soudal vant marginalt foran nordmannen.

– Det er så nære, så nære. Det er en kjempeskrell, sa TV 2-kommentator Christian Paasche.

– Det var en skrell at disse to skulle holde unna. Det virket som det var fullstendig kaos bak i hovedfeltet. Det var herlig innsats av Bystrøm. Det holdt dessverre ikke til seier, men det er en solid andreplass, sier TV 2-ekspert Mads Kaggestad.

Peter Sagan ledet an da hovedfeltet prøvde å hente inn de to bryddrytterne på tampen, men det ble kun tredjeplass for den slovakiske stjernen.

– Han blir slått i spurten, men det er så mye saft igjen i beina til Sven Erik. Han dro hele den siste kilometeren alene med Wallays iskald på hjulet. Kynisk som bare det, men sånn er sykkelsporten. Bystrøm hadde nok igjen til å slå en jagende Sagan, sier Kaggestad.

Alle ventet at de to utbryterne ville bli innhentet av det jagende feltet og at spurtkanonene skulle gjøre opp om seieren på den 186,1 kilometer lange etappen fra Ejea de los Caballeros til Lleida, men slik gikk det ikke.

– Den største skrellen så langt i årets Vuelta er det Jelle Wallays og til dels Sven Erik Bystrøm som står for, sier Paasche.​

Wallays, Bystrøm og Jetse Bol gikk i brudd allerede etter tre kilometer av etappen, og mot alle odds holdt de to førstnevnte unna helt til mål.

Mads Kaggestad var full av lovord om den norske UAE-rytteren etter andreplassen.

– Han er opplagt i kjempeform. Han syklet utrolig sterkt. Det var et meget, meget bra forsøk, sier eksperten.

Belgiske Wallays forteller at han var avhengig av å sykle smart for å slå nordmannen i spurten.

– Jeg visste at han var en sterkere spruter enn meg. Jeg holdt meg på hjulet og ventet og ventet. Med 200 meter igjen stakk jeg, forklarer vinneren.

Simon Yates beholdt sammenlagtledelsen. Briten leder 25 sekunder foran Alejandro Valverde.

Tre etapper gjenstår før sammenlagtvinneren kåres i Madrid.

