Fredag skulle avgjørelsen om Peter Madsen får redusert livstidsstraffen for drapet og parteringen av den svenske journalisten Kim Wall falt. Madsen ble dømt til livstid i fengsel i København byrett, men han anket straffeutmålingen og ber om å bli straffet på mildest mulig måte.

I luftegården foran Østre Landsrett i København står en kvinne i 50-årene og ser ned på mobiltelefonen.

Hun er en av Peter Madsens venninner. Hver dag under ankesaken har hun kommet for å vise sin støtte til mannen som er dømt for å ha seksuelt mishandlet, drept og partert den svenske journalisten Kim Wall.

– Hei. Jeg kommer fra norsk TV 2. Er det mulig å få et intervju med deg om hvorfor du støtter Peter Madsen?

– Nei, takk, sier kvinnen.

Følger Madsen i retten

TV 2 har valgt å anonymisere henne. Men hun er ikke den eneste kvinnen som er tilstede i retten for å støtte Peter Madsen. Bak drapsmannen sitter tre danske kvinner og følger saken på stoler som er reservert til Madsens pårørende. Alle tre har blitt kjent med han etter at han ble fengslet i forbindelse med drapet på Kim Wall.

JOURNALIST: Den svenske journalisten Kim Wall ble drept og partert i forbindelse med en reportasjetur i ubåten til Peter Madsen i fjor sommer. Foto: Tom Wall

– De sier de er venninner av Peter Madsen. Ut over det vil de ikke si så mye, sier krimjournalist i dansk TV 2, Astrid Søndberg.

– Hvordan oppfører disse kvinnene seg i retten?

– De ser mye på han og smiler. De har øyekontakt med Peter Madsen. Det er tydelig at Madsen er glad for å se dem og de er glade for å se han, sier Søndberg til TV 2.

En av kvinnene er tidligere fengselsbetjent i fengselet der Peter Madsen sitter. Hun sluttet i jobben sin for å kunne ha nærmere kontakt med drapsmannen.

– Hun sa opp jobben og har fortsatt å besøke Peter Madsen i fengselet hvor han sitter nå, sier Søndberg til TV 2.

Kalles «hybristofpili»

Pål Grøndahl er psykologspesialist og har jobbet med noen av de farligste fangene i Norge. Ifølge han er det ikke uvanlig at kvinner tiltrekkes av drapsmenn med lange fengselsdommer. Fenomenet har til og med et navn.

– Det dreier seg om en tilstand som man kaller for hybristofili, sier Grøndahl til TV 2.

– Noen tiltrekkes rett og slett av alfa-hannen. De tøffe karene som de føler en slags trygghet hos, sier Grøndahl.

– Andre tenker at hvis de overøser denne personen med sin kjærlighet, så skal de kunne redde vedkommende fra sine bisarre tendenser. Mens for noen så handler det om oppmerksomhet, sier Grøndahl til TV 2.

– Er disse kvinnene syke?

– Nei det tror jeg ikke de er, men det er jo en usunn tiltrekning, sier Grøndahl til TV 2.

Ifølge krimjournalist Astrid Søndberg så har Peter Madsen rett til å få besøk av disse kvinnene i fengsel.

– Han har mulighet til å ha samvær med kvinner han gjerne vil treffe, sier Søndberg.

Hun forteller at Madsen også har mulighet til å ha intime samvær.