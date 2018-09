Lot være å betale Gerd 20.000 for bilen – solgte den videre for 36.000

Hjemme i leiligheten ser hun gjennom lokalavisen Fredriksstad Blad for å finne ut om det er noen som kan kjøpe bilen. Der finner hun en annonse som passer som hånd i hanske.

– Så ringte jeg bilforhandleren som kom hjem til meg og så på bilen. Han sier: «Jeg kan gi deg 20.000 kroner». Også sa jeg: «Jeg vil ikke ha noen klager etterpå.»

Det står helt klart i kontrakten at hun skal få 20.000 kroner og at bilen selges som den er. Men pengene har hun ikke sett snurten av selv om hun flere ganger har ringt og etterlyst dem.

– Jeg ringer opp til ham og han sier at pengene kommer. Tredje eller fjerde gang jeg ringte, la han på.

Knoll føler seg lurt

Bilselgeren Sven Jarle Knoll i Fredriksborg Invest nekter for å ha kastet på røret.

Knoll er blitt mangemillionær på bruktbilsalg og har også tidligere vært i medienes søkelys. Flere aviser og blader har omtalt ham og i 2003 var han i TV 2 hjelper deg.

FØLER SEG LURT: Sven Jarle Knoll i Fredriksborg Invest mener det er han som har blitt lurt i saken. (Foto: Fredriksstad Blad=

Hans firmaer, Autopris og Fredriksborg Handel, har hatt 33 klagesaker i Forbrukerklageutvalget siden 2012. Til sammenligning har hele bilkjeden Bilia bare 45 slike saker. Knoll mener likevel det er lite fordi han har solgt flere tusen biler.



I denne saken hevder Knoll at det er han som er blitt regelrett lurt og mener Gerd fortiet om rustskaden på bilen.

85-åringen bekrefter at hun fikk beskjed om rust fra verkstedet, men sier at hun ikke forsto omfanget. Hun mente dessuten at Knoll som profesjonell bilmann burde kunne vurdere om bilen var verdt pengene.

Knoll hevder han ringte Gerd flere ganger og at han til slutt sendte henne et brev hvor han forklarer at han må få prisavslag.

– Ikke tale om. Ikke har han ringt og ikke har jeg fått brev. Ingenting, sier Gerd.

Det er bare en liten detalj ved brevet Knoll påstår han har sendt. Det er datert etter at Knoll hadde solgt bilen videre.

Sandra Louise Granholt hadde kjøpt bilen for 36.000 kroner. Nesten dobbelt så mye som Knolls firma betalte for bilen.

Knolls firma hadde riktignok betalt 2405 kroner for å få traversen sveiset og bilen EU-godkjent før salget. Men da TV 2 Hjelper deg tar bilen med til NAF for å sjekke tilstanden, er det tydelig at det er store rustskader på traversen.

Sandra Louise Granholt og Gerd Irene Eilertsen foran bilen de begge har eid. (Foto: TV 2 Hjelper deg)

– Jeg tenker at det er trist og fælt. Når jeg ser opp her nå, blir jeg lei meg, sier Sandra Louise Granholt når hun ser på rustangrepet under bilen.

Lovet å ordne opp

I slutten mai skrev Fredriksstad Blad om rustproblemene. Etter avisoppslaget lovte Knoll å reparere traversen. Men en måned senere hadde det ikke skjedd noe. Sandra viser frem tekstmeldingene mellom henne og Knoll.

– Det er veldig lite svar og bare svar som «sjekker», «sjekker i morgen».

I løpet av sommeren hørte ikke Granholt noe fra Knoll, men i august fikk hun time hos verkstedet bare en uke etter at TV 2 hjelper deg tok kontakt med Knoll for første gang. Sandra var glad for å få byttet travers.

– Det var på tide. Det blir godt å kjøre en trygg bil, sier Sandra Granholt.

Ifølge Knoll tok det tid å skaffe ny del. Det var derfor tilfeldig at reparasjonen skjedde rett i etterkant av at TV 2 hjelper deg tok kontakt.

TV 2 hjelper deg har flere ganger kontaktet Knoll for å få ham til å stille til intervju, men det har vært umulig.

Da kravet til Gerd Eilertsen skulle opp i forliksrådet i slutten av august, håpet vi på nytt å få intervju. Men hverken Sven Jarle Knoll eller andre representanter for hans firma dukket opp. Derfor ble det en fraværsdom hvor Eilertsen vant.

Men Knoll hadde ikke vært langt unna. Han hadde gått forbi inngangsdøren på Forliksrådet, men gikk ikke inn da han så at TV 2 hjelper deg var der. Knoll ville vise at han hadde betalt 20.000 kroner og hadde sendt brev til Gerd bare noen dager før møtet.

Fikk pengene

Vi er tilbake hos Gerd Irene Eilertsen som forklarer at hun ikke hadde sjekket sin bankkonto. Derfor ble ikke møtet i forliksrådet avblåst.

For Gerd var det viktig å få pengene fra Knolls firma.

– Jeg var jo veldig glad for jeg hadde nesten sett bort i fra at jeg fikk pengene. Det jeg gjorde den dagen jeg hadde fått pengene var å kjøpe en veske, sier en beveget Gerd Irene Eilertsen.

Men Knolls firma er ikke ferdig med saken.

«Betalingen er ingen erkjennelse på at hun har krav på oppgjør», skriver Knoll i en e-post og tilføyer:

«Vi har tapt masse penger og er taperen på grunn av fru Eilertsens uredelighet».

Men Gerd Irene Eilertsen vil kanskje ikke beholde hele summen.

Den 4. september fikk TV 2 Hjelper deg ny mail fra Knoll:

«Vi postla i går en forliksklage rettet mot Gerd Irene Eilertsen for det beløp som vi har tapt ved at hun bevisst holdt opplysninger tilbake», skriver Knoll.

Knolls firma Fredriksborg Invest krever 12.102 kroner pluss saksomkostninger fra Gerd.

– Jeg kan ikke tro det er sant. Du blir så maktesløs. Du vet ikke hvordan du skal reagere, sier Gerd Irene Eilertsen den siste utviklingen i saken.