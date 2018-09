Tirsdag ble Aas satt under administrasjon av Nasdaq-børsen, skriver han i en pressemelding ifølge Dagens Næringsliv.

«Onsdag kveld ble hele min portefølje tvangssolgt av Nasdaq, og dette medførte et svært stort personlig tap. Følgen av dette er akkord eller personlig konkurs», heter det i pressemeldingen.

Ifølge E24 medførte tvangssalget et udekket tap på 100 millioner euro, eller 957 millioner kroner.

Kjøp og salg av kraftkontrakter

Aas har slått seg opp på krafttrading og har i en årrekke figurert nær toppen av skattelistene.

I 2016 var Aas den personen i Norge med høyest skattelignet inntekt. Ifølge skattelistene tjente han nærmere 833 millioner kroner og betalte over 226 millioner kroner i skatt.

Ifølge Dagens Næringsliv falt Aas' inntekt til null i 2017, og en halv milliard forsvant fra formuen.

Nå skal han ikke ha midler til å dekke tapet han er påført i kraftmarkedet, og risikerer å bli slått konkurs.

– Har bidratt godt

For Grimstad kommune betyr det mange millioner i tapte skatteinntekter om Aas går konkurs.

– Einar Aas er en skatteyter som har bidratt godt inn i Grimstad kommunes inntekter, sier rådmann Tone Marie Nybø Solheim til TV 2.

Hun sier det er for tidlig å si hvor mye dette vil bety for kommunen i kroner og øre.

TAKKNEMLIG: Rådmannen i Grimstad, Toen Marie Nybø Solheim, er glad for det store bidraget Einar Aas har kommet med i årenes løp. Foto: Svein Flagestad/TV 2

– Først og fremst er det en personlig vanskelig situasjon Aas og hans familie er i. Vi har stor omtanke og omsorg for familiesituasjonen i dag, sier Solheim.

Takknemlig

Kommunen vil fredag orientere formannskapet om det de vet så langt om situasjonen. Kommunen står midt oppi budsjettarbeidet og kommer ikke til å gjøre noen endringer som følge av det som ble kjent torsdag.

– Men vi har et realistisk perspektiv på at vi kanskje ikke får de store merskatteinntektene som vi har fått noen år nå, sier rådmannen, og legger til:

– Grimstad kommune er veldig takknemlig for at han har gitt et så stort bidrag inn i våre inntekter og i landets inntekter. Han har muliggjort at vi har kunnet investere mer enn vi ellers kunne gjort, og vi har også hatt mulighet til å bygge opp et disposisjonsfond som han og andre har vært med å bidra til.



Eier flere eiendommer

Einar Aas har også investert i eiendom. Han eier landsteder for over 100 millioner kroner på Sørlandet og har en leilighet på Tjuvholmen i Oslo som er verdt 40 millioner.

Gjennom to selskaper har han også investert 350 millioner kroner i eiendommer i Spania, melder Dagens Næringsliv.