Før første gang vil Premier League teste VAR i flere kamper samtidig, skriver BBC torsdag.

Etter at VAR ble testet i utvalgte kamper forrige sesong, ønsker Premier League nå å se hvordan systemet fungerer når det blir brukt i flere kamper samtidig.

I de fem kampene som har avspark klokken lørdag klokken 16.00 norsk tid vil derfor VAR bli testet.

Kun tester

Det vil imidlertid ikke kommunisert til noen på banen og det vil ikke gitt beskjeder fra VAR-dommerne i videorommet til hovedommeren under testingen i de utvalgte kampene.

VAR-testene begrenser seg til scoringer, straffesituasjoner, direkte røde kort og tilfeller der feil spillere har mottatt gule kort.

I april stemte klubbene i Premier League mot å innføre VAR-teknologien for sesongen 2018/19.

Forrige sesong ble VAR brukt i ligacupen og FA-cupen, men kun i innledende runder.

Skal testet i 60 kamper

Totalt ble VAR testet i 19 kamper forrige sesong. Denne sesongen har fotballmyndighetene bestemt seg for å øke antallet til 60 kamper der VAR vil bli innført.

TV 2-ekspert Jesper Mathisen er en stor tilhenger av VAR, og har tidligere fastslått at han tror teknologien er kommet for å bli.

– Om ti år kommer vi til å tenke hvordan i alle dager vi klarte oss uten VAR. Også skjønner jeg at noen er kritiske, men jeg tror nok alle må avfinne seg med at det er kommet for å bli, slo han fast overfor TV 2 Sporten i sommer.