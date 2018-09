– Tror det vil bli mer juks

FIFA vurderer å innføre restriksjoner på hvor mange spillere en klubb kan låne ut. Det avslører den tyske avisen Bild.

Med dagens regelverk kan klubbene låne ut et ubegrenset antall spillere. Noe for eksempel Serie A-klubben Atalanta utnytter. I skrivende stund har den italienske klubben over 70 spillere på utlån. Nå vurderer FIFA å sette en grense på kun åtte utlånte spillere.

Også Premier League-klubben Chelsea har de siste årene hatt en praksis med å hente unge spillere til en rimelig pris, for så å låne spilleren ut og senere selge for en vesentlig høyere sum.

Ifølge Bild vil det nye lovforslaget kun gjelde for spillere over 21 år.

FIFA-sjef Gianni Infantino har tidligere uttrykt at man ønsker å sette en stopper for den hyppige utlånsvirksomheten til mange av storklubbene.

– Det er viktig å etablere noen regler som angår stallstørrelse og antall utlånte spillere, uttalte han tidligere i år.

– Interessant med tanke på Abramovitsj

​Noen av Chelseas største utlånte profiler i år er Tiemoué Bakayoko (AC Milan), Kurt Zouma (Everton) og Michy Batshuayi (Valencia). Listen over utlånte Chelsea-spillere teller nå hele 40 navn.

– Det er jo interessant med tanke på ryktene som verserer om at Roman Abramovitsj vurderer å selge Chelsea. Denne utlånsmodellen har jo vært en av klubbens måter å tjene penger på. Om det er Abramovitsj sitt hjertebarn, vet jeg ikke, men det har i alle fall vært en helt bevissst klubbstrategi, sier TV 2-ekspert Simen Stamsø Møller.

– Det kommer en Courtois og en Christensen i blant. Så er det selvsagt en haug med spillere det ikke blir noe av. De har et veldig bra nettverk og følger med på alt som skjer nedover i aldersklassene, sier Stamsø Møller.

Både Thibaut Courtois og Andreas Christensen klarte å etablere seg på Chelsea-laget etter å ha tilbragt flere sesonger på utlån.

En spiller i den andre kategorien er den 26-årige keeperen Matej Delac. Før han forlot Chelsea på permanent basis i sommer, var han faktisk den seniorspilleren som hadde vært lengst tilknyttet klubben. Og det uten å ha spilt en eneste førstelagskamp og etter å ha vært utlånt til ni (!) forskjellige klubber. Nå er han for øvrig lagkamerat med Sivert Heltne Nilsen i Horsens.

– Tror det kommer til å bli mer juks

​I italiensk fotball er også deleierskap av spillere svært vanlig. Det gjør at det kan være svært forvirrende å finne ut av hvilke klubber som faktisk eier en spiller.