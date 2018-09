Nøkkelvitne til TV 2: – Det finnes en annen side av saken

Denne uken ble det kjent at en 43 år gammel kvinne fra Kristiansand er tiltalt for to drap, henholdsvis av sin far (i 2002) og ekssamboer (i 2014).

Politiet vil i rettssaken legge ned påstand om forvaring, det fremgår av tiltalebeslutningen. 43-åringen risikerer dermed livstid i fengsel.

Kvinnen nekter straffskyld for alle forhold. Men politiet mener å kunne føre bevis for to drap:

26. eller 27. mars i 2002 skal hun ifølge politiet ha drept faren sin i hans hjem. Han skal ha sørget for å skjenke ham med alkohol og piller før han trolig ble druknet i et badekar, mener politiet.

​ Natt til søndag 6. april i 2014 skal hun ha drept eks-kjæresten sin på et hotell i Kristiansand sentrum. Politiet mener at hun fikk ham til å innta dødelige tabletter før hun kvalte ham.

Etter at Riksadvokaten så på saken, ble det besluttet å tiltale kvinnen for forsettlig, ikke overlagt, drap. Kvinnen er også tiltalt for fire tilfeller av å «hensette noen i avmakt, bevisstløshet eller lignende tilstand».

Aktor i saken, statsadvokat, Leif Aleksandersen, ønsker ikke å kommentere tiltalen.

– Finnes et menneskelig aspekt

TV 2 har vært i kontakt med et sentralt vitne i saken.

– Det er et menneskelig aspekt i dette, men dersom hun har gjort det hun er tiltalt for, så må hun dømmes for det. Handlingene kan ikke forsvares, sier vitnet til TV 2.

Vedkommende ønsker å være anonym. Vitnet sier at det «finnes en annen side av saken».

– Vi må ikke glemme at det finnes en menneskelig side av denne saken. Det må være forferdelig for henne uansett hva som har skjedd og ikke skjedd.

– Man må skille mellom saken og det menneskelige i saken. Det å sitte i fengsel må oppleves svært belastende, og jeg tenker en del på det. Jeg opplevde henne som en kjærlig mor selv om hun kanskje ikke alltid hadde så god grensesetting, sier vitnet.

Åpnet grav

Kvinnens far ble funnet død i et badekar hjemme hos seg selv i mars 2002. Farens død ble den gang henlagt av politiet som intet straffbart forhold, og liket ble ikke obdusert. Politiet har tatt selvkritikk for at dødsfallet ikke ble etterforsket ytterligere.

I 2017 åpnet politiet farens grav og gjennomførte en obduksjon – 15 år etter hans død. Den viste at dødsårsaken var forgiftning eller drukning.

Kvinnen omtalte selv dødsfallet på sosiale medier, og hevdet det var et betent arveoppgjør i etterkant av dødsfallet.