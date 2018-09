Tilbyr pole-kurs for barn: – Hårreisende

Poledance-studioet Sometimes i Oslo sentrum startet nylig opp kurs i pole for barn mellom fra seks til 12 år.

Kurset beskrives slik på Facebook:

«Pole er [en] veldig morsom aktivitet og den passer like godt for barn som for voksne. Her blir det mye lek og moro og vi vil prøve ut forskjellige triks på stangen.»

– Vi har tidligere hatt timer for foreldre og barn, slik at barna kunne bli med mens foreldre trener. Kursene vi nå har startet opp, er etter ønske fra foreldre som trener pole hos oss, sier senterleder Kristine Bendiksen til TV 2.

– Selve klassen er ikke akkurat pole dance, men mer fokus på akrobatikk og turn, forklarer hun videre.

– Men det er en stang involvert?

– Ja, det er det jo nødvendigvis. Men stangen brukes mer til lek og klatring, sier Bendiksen.

I tillegg til barnekurs, tilbyr Sometimes også tenåringskurs i pole for ungdom i alderen 12 til 15 år.

– Hårreisende

Helsesøster Tone Bjørnson Aanderaa reagerer sterkt på at det tilbys timer med polestang for barn og ungdom.

– Det hører ikke hjemme noe sted å markedsføre dette for barn. Tegningen som viser et barn ved siden av en stang, med beinet opp i været, er hårreisende, sier hun.

Hun mener også at det er problematisk å argumentere med at pole er en idrett på lik linje med turn eller dans for barn.

– Det stemmer nok at en del barn ikke har noe spesielt forhold til en polestang. Men det er likevel naivt å tro at de assosiasjonene ikke er der. For de fleste voksne og unge i dag vil en polestang forbindes med stripping, mener Aanderaa.

Bjørnson Aanderaa har selv tre barn på 10, 13 og 14 år, som alle har klare assosiasjoner til pole.

– De sa instinktivt at de forbinder dette med «sex-greier» og stripping, forteller hun.

Helsesøsteren mener det er en stor utfordring at barn blir tidlig seksualisert i samfunnet.

– Barn blir seksualisert fra de er små, gjennom blant annet kroppsfokus i reklame. Det er usunt for barn å vokse opp i et samfunn hvor de omgir seg med at kroppen deres skal seksualiseres. Jeg synes pole-studioet skal stille seg spørsmålet om hva de bidrar til i denne enorme utfordringen, sier Aanderaa.