10 år gamle Xavier Cunningham fra Harrisonville, Missouri er på bedringens vei etter at et kjøttspyd penetrerte skallen hans fra ansiktet og ut gjennom bakhodet.

På mirakuløst vis traff spydet verken Xaviers øye, hjerne, ryggmarg eller store blodårer.

Nesten 100 leger ved the University of Kansas Health System jobbet i helgen sammen for å redde gutten, melder CBS.

Lekte i trehytte

Xavier og vennene hans lekte i en trehytte da en vepsesverm gikk til angrep. Da guttene fortet seg ned stigen for å komme seg unna, falt Xavier på et kjøttspyd guttene hadde funnet og satt i bakken.

Gutten ble raskt sendt til sykehus.

Xavier Cunninghams mor var svært emosjonell da hun fortalte om sønnen. Foto: CBS

– Han sa han var i ferd med å dø. At han kunne føle det, sier moren Gabrielle Miller til CBS.

Vanskelig operasjon

I stedet for å operere han umiddelbart, brukte legene lang tid på å samle informasjon fra hjernekirurger, øre-nese-hals-spesialister og andre spesialister, for å forberede seg for en operasjon utenom det vanlige.

– Jeg var overrasket over at han var i live, og ikke minst at han var våken og snakket, forteller en av legene, dr. Koji Ebersole ved The University of Kansas Health System til CBS.

Legen forteller at spydet la seg rett ved siden av to store arterier.

– Den banen spydet får skjer én av en million ganger. Det er utrolig, forteller legen.

Legene var bekymret for formen på enden av spydet da det skulle fjernes.

Xavier er nå på bedringens vei. Foto: CBS

– Vi var bekymret for at spydet kunne skade de blodårene det unngikk på veien inn.

Operasjonen var vellykket, og allerede dagen etter var Xavier tilbake til normalen, og spilte fotballspill på Xbox med kun et lite plaster som synlig bevis på det som hadde skjedd.

Om kun to uker kan han selv spille fotball igjen.