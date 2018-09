I Mikael Persbrandts (54) biografi «Så som jag minnes det», gir han lesere flere private innblikk i sitt turbulente liv.

I en av episodene som beskrives i boken, har programleder Fredrik Skavlan (51) en rolle. Skavlan hadde nettopp blitt sammen med Maria Bonnevie (44), som var Persbrandts eks-forlovede.

– Det er meg, Micke

Persbrandt forteller ærlig i biografien at han var full og sjalu, og at han oppsøkte leiligheten til Bonnevie der Skavlan var på besøk.

Fredag kveld har Skavlan premiere på TV 2. Der er Persbrandt gjest, og episoden blir et tema. I programmet får vi begges versjon av den absurde situasjonen for første gang.

Persbrandts versjon er at han falt på kne foran døren og ropte gjennom brevsprekken:

«Hallo. Hører dere meg? Det er meg Micke». Etter noen minutter kom Skavlan ifølge Perbrandt bort til brevsprekken og sa: «Hei. Det er meg, Skavlan», og snakket videre til ham med rolig stemme.

Episoden fikk massiv medieoppmerksomhet da den ble kjent gjennom biografien i november i fjor.

Et pikant trekantdrama med tre kjente personer i hovedrollene fikk en humoristisk undertone.

Skummel gnissing

Men Skavlan kan ettertrykkelig fortelle at det ikke opplevdes humoristisk i øyeblikket.

– Det er et par ting med historien din jeg må korrigere. For det første kaller jeg ikke meg selv for «Skavlan». For det andre så ropte du ikke: «Hei, det er meg Micke», sier Skavlan og fortsetter.

– Det var supercreepy! Vi satt i sofaen og hørte en skummel gnissing i brevsprekken. Så hørte vi roping «Bonni... Bonni.. » som var ditt kjælenavn på Maria, forteller Skavlan.

Episoden skjedde i 2006 cirka ett år etter det var slutt mellom Persbrandt og Bonnevie.

Persbrandt og Bonnevie forlovet seg i 1998, men forholdet havarerte i 2005. Da hadde Persbrandt møtt en ny kvinne, Sanna Lindell, datteren til den svenske sangeren Ulf Lundell, og de to ble gravide. Paret holder fortsatt sammen.