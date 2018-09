– Jeg kan bekrefte at det er over mellom meg og Melina, sier Adrian Sellevoll i en kort kommentar til God kveld Norge.

For en måned siden avslørte Ex on the Beach-deltagerne Adrian Sellevoll og Melina Johnsen at de ble kjærester etter innspillingen av Ex on the Beach på Mauritius.

Se God kveld Norge lørdager klokken 22.10 på TV 2 og TV 2 Sumo. ​

Burde holdt forholdet hemmelig

– Jeg vil ikke snakke om det. Jeg går videre. Jeg vil leve livet i Milano med gutta mine, sier Sellevoll i selfievideoen du kan se på toppen av artikkelen.

Sellevoll jobber som modell og er for tiden basert i den italienske byen.

Han sier også at han angrer på at de gjorde forholdet offentlig.

– Jeg burde ikke sagt at vi var sammen.

Skandaleprogram

Ekskjæresten Melina Johnsen er en av de mest skandaløse deltagerne i årets sesong.

Hun har vært med på Norges første TV-sendte sekskant, vist seg naken flere ganger og skapt overskrifter med flere kontroversielle utspill.

Johnsen er også aktuell med en Spotify-sang som er basert på kranglene hun hadde under inspillingen.

Hun tror at programmet vil åpne dører for henne, ettersom hun ønsker å jobbe med blogging og YouTube.