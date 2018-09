Se Tottenham - Liverpool på TV 2 Sport Premium og TV 2 Sumo lørdag fra klokken 12.45

De siste oppgjørene mellom Tottenham og Liverpool har vært elleville, og forrige gang lagene møttes på Wembley vant Spurs hele 4-1.

Men denne sesongen har de røde fra Merseyside startet best med fire strake seirer og tabelltopp. London-laget har tre seirer og ett tap, etter forrige rundes 1-2-nedtur mot Watford.

– Må gi noe tilbake

Tottenhams store lyspunkt så langt har vært Lucas Moura. Brasilianeren som kom fra Paris Saint-Germain i januar 2018 har imponert med tre scoringer på sesongens fire første kamper. Etter en vanskelig start i England er angriperen meget fornøyd med sesongåpningen, og Moura ble også kåret til månedens spiller for august i Premier Leauge.

– Jeg er så glad for å spille, for å hjelpe laget mitt og for å ha fått muligheten. Klubben har trodd på meg og de har kjøpt meg, så jeg må gi noe tilbake. Når jeg får muligheten, må jeg gjøre mitt beste og vise talentet mitt, sier 26-åringen.

– Alle kjenner hverandre

Liverpool var på storhandel i sommer og brukte masse penger på nye spillere. I Spurs-leiren skjedde det ingenting, men Moura tror det er en fordel for Tottenham.

– Når en klubb kjøper nye spillere, vil det ta tid før spillerne er klare og det tar tid å bli vant til et nytt lag. Det er positivt for oss at vi har det samme laget som forrige sesong. Vi kom foran Liverpool på tabellen forrige sesong, så hvorfor kan vi ikke gjøre det bedre denne sesongen? Når man bruker masse penger blir presset større. Her kjenner alle hverandre og det er bra, sier Moura.

Vårsesongen i Nord-London ble langt ifra noen suksess for den brasilianske driblefanten, som kun spilte 208 Premier League-minutter totalt etter ankomsten til England. Slitne VM-bein og en Heung-min Son på landslagsoppdrag har imidlertid ført til at Lucas har fått tillit, og tatt vare på denne med begge hender så langt, med to mål på Old Trafford i 3-0-seieren over Manchester United som den største kvelden. Nå er han og lagkameratene klare for nok en gigantduell.

– Det er en stor kamp, mot et veldig bra lag. Men vi er klare og vi kan vinne. Vi slo Manchester United på bortebane, så vi kan vinne denne kampen. Når vi møter store lag som Manchester United og Liverpool, får vi sett hvor gode vi er. Jeg elsker store kamper og det er derfor jeg kom hit. Vi må vinne, vi spiller og hjemmebane og fansen vil ha en seier, sier Lucas Moura.

