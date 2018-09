Lørdag klokken 18: Se Watford – Manchester United

Ryktene rundt Paul Pogbas fremtid i Manchester United fortsetter med uforminsket styrke i britiske medier.

Lokalavisen Manchester Evening News hevder nå at Paul Pogba ble lovet en overgang til Spania av sin agent etter tre sesonger i Manchester United, skriver The Daily Mirror.

Den omstridte agenten Mino Raiola, som er kjent for å være svært frittalende om sine klienter, skal ha kommet med lovnaden etter at Pogba fullførte milliardovergangen fra Juventus til Old Trafford sommer 2016.

Ifølge Manchester Evening News skal Raiola ha fortalt franskmannen følgende:

– Tre år i Spania, deretter blir det Spania!

Pogba ble linket til Barcelona i sommer, men både Manchester United-direktør Ed Woodward og José Mourinho gjorde det klart at klubben ikke ønsket å selge den største stjernen.

Neville: – United vil klare seg fint uten Pogba

Gary Neville, som spilte 602 kamper og vant åtte Premier League-titler med Manchester United, mener Pogba bør selges dersom midtbanestjernen ikke lenger ønsker å spille på Old Trafford.

– Han er en svært talentfull spiller, men jeg ønsker at han blir jevnere i sine prestasjoner og viser mer lederegenskaper. For meg som United-supporter så er ingen større enn klubben, og jeg er ikke interessert i spillere som ser seg etter muligheter andre steder, sier den nåværende Sky Sports News-eksperten til The Times.

Før han slår fast:

– Så hvis Paul ønsker å reise til en annen plass, la han bare gjøre det, for Manchester United vil klare seg fint. Det trenger ingen å bekymre seg for, konkluderer han.

– Ulike måter å takle det på

Neville understreker at det finnes ulike måter å takle Pogba-spekulasjonene på.

– Eieren i meg sier det samme som United gjør for øyeblikket, og fastslår at Pogba ikke er til salgs. De må beskytte sin investering, for om de skal selge, så må de få sine 90 millioner pund tilbake, poengterer han.

– Dersom jeg var en av rådgiverne i garderoben og gitt spillerne råd, ville jeg sagt: «Paul, det er åpenbart at du vil bort, men vær profesjonell». Så det finnes ulike måter å takle dette på. Fra en ekspert sitt ståsted, en klubbeiers ståsted og fra supporternes side, mener han.

​Lørdag klokken 18: Se Watford – Manchester United