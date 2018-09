Stiansen, som jobber ved Havforskningsinstituttets forskningsstasjon i Flødevigen på Hisøy i Arendal kommune, var i ferd med å dra opp en teine ved anlegget da det uvanlige synet åpenbarte seg i juli.

– Det så ut som hundrevis av hvite kondomer fylt med små glasskuler, sier Stiansen til Havforskningsinstituttets nettside.

Han skjønte umiddelbart hva det var. De små pølsene var fylt med blekksprutegg.

Sprutet blekk fra første stund

Stiansen tok eggene over i båten, fraktet dem til land og plasserte eggene i et kar med god vanngjennomstrømming.

Tre-fire uker senere ble Stiansen og kollegene vitne til at tusenvis av små blekkspruter ble klekket. De nyklekkede blekksprutene ble fôret med dyreplankton, og etter hvert som de vokste, ble de sluppet uti havet.

Stiansen forteller at de små blekksprutene sprutet blekk og var aktive jegere fra første stund. Han legger ikke skjul på at det var fascinerende å følge med på småtassene.

SØRGET FOR TRYGG KLEKKING: Pølsene med blekksprutegg fraktes til karet hvor forskerne kunne studere klekkingen. Foto: Stian Stiansen/Havforskningsintituttet

– Det var jo spennende å lyse på eggene og se at de blir mer og mer like voksne blekkspruter, sier han til TV 2.

Har ikke norsk navn

Stiansen, som jobber som biologisk driftsansvarlig ved anlegget, ba kolleger om hjelp til å stadfeste hvilken art det dreide seg om. Forsker Odd Aksel Bergstad måtte til utlandet for å få svar.

– Hovedproblemet var at dette var larver, bare noen få millimeter store. Ingen i Norge kunne sikkert identifisere dem, så jeg kontaktet kolleger i Tykskland og USA, sier Bergstad til TV 2.

VANLIG ART: Denne tegningen viser en voksen Loligo forbesii. Comingio Merculiano/Wikimedia Commons

Blekksprutene viste seg å tilhøre arten Loligo forbesii. Selv om dette er den vanligste blekksprutarten i Norge, har den ikke noe lokalt navn.

Legger gjerne egg på tau

Havforskningsinstituttet skriver at disse blekksprutene har ti armer, to lange og åtte korte. Kroppen kan bli opptil 80 centimeter lang. Det er typisk at arten legger egg på tau eller teiner på grunt vann.

– Hvor vanlige er egentlig disse blekksprutene?

– De er nok vanligere enn vi tror, men de forekommer ikke i vanlige fangstredskaper og det er sjelden de går på krok. Derfor er det ikke så vanlig at folk ser dem, sier Odd Aksel Bergstad.