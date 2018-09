Elisabeth Nordeng (50) og prinsesse Märtha Louise (46) legger ned Soulspring, kjent som «Engleskolen» på folkemunne.

Punktum i mai

– Nå er begynnelsen på slutten for Soulspring. Energien i dette fantastiske prosjektet har tatt oss på mange reiser med fantastiske opplevelser, men nå går energien til nye aktiviteter hver for oss, skriver duoen på Instagram.

Til NRK bekrefter prinsessens manager at skolen skal legges ned i mai 2019.

Vil ikke savne skolen

TV 2s kongehusekspert Kjell Arne Totland sier at han har reist mye med prinssessen og at han tidligere har hatt sans for hvordan hun har løst sine oppgaver.

– Jeg må imidlertid innrømme at jeg aldri har hatt like stor sans for hennes meritter med den såkalte Engleskolen og siden Soulspring. Derfor vil jeg heller ikke savne dette engasjementet, sier han, og fortsetter:

– Det virker som det skjer mye nytt rundt Martha om dagen - og det skal bli spennende å følge henne videre. Jeg ønsker henne i alle fall lykke til videre.