Dette landet ville du neppe funnet på egen hånd

– Du har et område som heter Bamiyan som er helt trygt og har mange turister. Der har du også et skianlegg og én gang i året arrangerer de en skikonkurranse med tre regler: Alle kan delta, førstemann i mål vinner og ingen får bære våpen.

Øverst på lista over verdens minst besøkte land, finner vi et land på den arabiske halvøy. Jemen ligger vegg-i-vegg med Saudi-Arabia og har de siste årene vært under angrep fra både naboene og De Forente Arabiske Emiratene.

Landet herjes også av borgerkrig og hadde kun 60 besøkende i fjor.

Garfors sammen med en rakettkaster i Jemen. Foto: Privat

På spørsmål om Garfors noen ganger har følt seg nervøs på reise til disse lite besøkte landene, trekker han frem en episode fra Den Sentralafrikanske republikk.

– Jeg var dum nok til å fotografere en demonstrasjon, det var en gjeng med sinte folk inne i en bank. Disse menneskene var sinte fordi de ikke har mottatt lønn på to-tre måneder og da jeg kom inn og tok et bilde av dem, ble jeg nesten prylt opp.

Stengte grenser

Flere av landene på lista opererer også med svært utfordrende grenseoverganger. På vei inn i Libya måtte Garfors ta på seg rollen som IT-businessmann. Turister og journalister er nemlig bannlyst i det afrikanske landet.

I Turkmenistan, som ligger på ellevte plass, stenger grensene før og etter valg.

Verdens MEST besøkte land

Hvis vi snur lista på hodet, finner vi Frankrike, med over 88 millioner besøkende.

Garfors har også tips til dem som ønsker å booke en tryggere ferie i det populære landet:

– Hold dere for all del unna Paris. Besøk Normandie eller Bretagne, og spis sjømat.