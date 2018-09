Fotballandslagets oppgjør mot Kypros var en suksess med 2-0-seier, men på tribunen endte det med fiasko. Kun 5172 fremmøtte så oppgjøret på Ullevaal. Både i for- og etterkant ble billettprisene kritisert, noe forbundet nå tar konsekvensen av.

Til Nations League-kampene hjemme mot Slovenia 13. oktober og Bulgaria 16. oktober legges det nå ut langt billigere billetter.

Dette er de nye prisene:

Langside, voksen 200 kroner (500 sist)

Kortside, voksen 200 kroner (300 sist)

Barn 100 kroner hele tribunen (250 på langside, 100 på kort sist)

Honnør 100 kroner hele tribunen (25% rabatt sist)

Studenter 100 kroner i svingen

OBOS-medlemmer 25% rabatt

Min fotball-app 25% rabatt

Oljeberget/NSA 250 bill. gratis til hver gruppering begge kamper, samme plassering

– De to kampene blir helt avgjørende for om vi kan kjempe om en EM-plass gjennom Nations League. Vi ønsker fullt trykk på tribunen, og når tilbakemeldingen fra publikum var at vi priset oss for høyt sist, så ønsker vi nå å gå langt i motsatt retning. Vi kjører det vi kaller en kampanjepris til disse to kampene, og håper det kan være et viktig bidrag til at folk i får lyst til å komme på kamp, sier fungerende generalsekretær, Kai-Erik Arstad, i NFF i en pressemelding.

De som allerede har kjøpt billett har fått tilsendt informasjon fra Norges Fotballforbund, hvor de kan velge mellom å få en drakt på kjøpet eller å få pengene refundert.

Flere spillere og landslagssjef Lars Lagerbäck reagerte også på det dårlige fremmøtet.